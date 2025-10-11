Lamine Yamal ha reaparecido este sábado en redes sociales junto a su novia, la famosa artista Nicki Nicole, dando un paseo en helicóptero mientras sigue recuperándose de su lesión de pubalgia y aprovecha estas mini vacaciones durante este parón de selecciones. El jugador del Barcelona sigue lesionado y, por lo tanto, no acudió con la selección española, que por su parte se mide esta noche a Georgia en Elche en la fase de clasificación para el Mundial de 2026.

Una historia a través de redes sociales que ha publicado Nicki Nicole y que posteriormente ha compartido Lamine Yamal en su cuenta oficial. En ella, la pareja aparece en un helicóptero sonriente. El jugador del Barcelona, en su publicación, insinuó que la argentina lo pasó bastante mal durante el paseo.

El jugador del Barcelona disfruta junto a su pareja de estas mini vacaciones antes de regresar a la Ciudad Deportiva Joan Gamper y continuar con su recuperación. Lamine Yamal sigue lesionado de pubalgia, una lesión de la que ha recaído. Regresó con varios minutos contra la Real Sociedad después de perderse varios partidos con el Barça y disputó los 90 contra el PSG. Luego volvió a lesionarse y ahora pelea por intentar llegar al Clásico.

«Es una recuperación lenta y pesada. Por lo tanto, muchas veces podemos caer en la tentación de reincorporarnos a la práctica deportiva antes de estar del todo curado. Por ello son muy frecuentes las recaídas en este tipo de lesiones. Siempre es mejor la recuperación cuanto más joven sea el futbolista. Ten en cuenta que tiene 18 años, una musculatura fuerte, tiene una buena preparación física y está en unas buenísimas manos que le cuidan a diario. Tiene también una genética que le va a ayudar a recuperarse con facilidad y sin tener que vivir estos episodios de nuevo», valoró el doctor Fernando Novella a OKDIARIO.