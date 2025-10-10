Güiza pide a Lamine Yamal que se aleje de su padre: «Yo al mío no le dejaría que hiciese eso en la vida»

Dani Güiza ha sido uno de los jugadores con una carreras más volátiles de la historia del fútbol español. Pichichi en 2007, campeón de la Eurocopa y posteriormente denostado a los infiernos del balompié, el delantero tiene muchos arrepentimientos a lo largo de su carrera. Por eso, Güiza ha querido dar un consejo a Lamine Yamal, quien con 18 años acapara día sí y día también portadas.

«Lamine es muy bueno, pero el padre se debería apartar un poco por el bien del niño. Es muy bueno y puede ser de los mejores, pero esas cosas que hace el padre yo no se lo permitiría al mío por ejemplo. Que tu padre quiera estar por encima de ti no. Tú eres el que juega al fútbol», dijo el jerezano de 45 años, que todavía no se ha retirado del fútbol profesional.

Güiza ha jugado con la mejor generación de futbolista de España y no pone en duda el talento de Lamine. Sin embargo, le preocupa y mucho su vida fuera de los terrenos de juego. «Puede ser de los mejores del mundo, pero me preocupa lo otro (lo del padre) y que le vengan unos malos años y se bloquee. Es muy joven y la cabeza va ‘pum’ ‘pum’. Tienes que tener personas al lado que te ayuden y no que hablen por ti. Espero que no le pase, pero puede suceder. Además está la prensa del corazón que te puede perjudicar. Entre eso y lo otro puede ser una bomba», dijo sobre la fiesta de 18 cumpleaños en la que trabajaron personas con enanismo.

Por otra parte, el delantero que milita en el CD Rayo Sanluqueño tiene una reflexión sobre Lamine Yamal en base a lo que ha vivido en su carrera profesional. «Lo que pasa es que ahora le respetan porque está en un club grande y por lo que está haciendo en el campo. Si ahora se pone a hacer un partido bueno y cuatro ya no te van a respetar y si te tienen que largar, te van a largar», aseveró en una entrevista con Josep Pedrerol en El Cafelito.

Pudo fichar por el Barça

Güiza habla con conocimiento de causa de la prensa rosa y dejó muy claro que no llegó a fichar por el Barcelona por la influencia de ésta en sus compañeros. «Guardiola me quería, pero hubo un jugador que no quería que yo firmara porque iba todos los días a la prensa del corazón. Y sé quién es, pero no lo voy a decir nunca», explicó el delantero andaluz.

Finalmente, Güiza quiso zanjar ese tema aunque sin dar nombres. «Yo creo ese jugador siempre ha tenido influencia en el Barça. Y claro que me dio rabia no fichar por ellos. Lo tengo ahí guardado y no se me va a quitar nunca», comentó el futbolista.