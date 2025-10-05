Guardiola responde al interés del Barcelona en Haaland: «Entiendo que sea un sueño para ellos, pero…»

Uno de los grandes sueños de Joan Laporta es fichar a Erling Haaland el próximo verano. El delantero noruego es uno de los referentes del fútbol mundial y desde hace tiempo el FC Barcelona le considera la pieza que falta para el proyecto de Hansi Flick. Una operación que no pudo hacer cuando aún estaba en el Borussia Dortmund y que años más tarde vuelve a sonar con fuerza para que sea el reemplazo natural de Robert Lewandowski.

Aunque Ferran Torres está cumpliendo bien el rol de 9, en la directiva culé no descartan que Deco active la maquinaria para intentar convencer al futbolista, que apenas unos meses atrás renovó su contrato hasta 2034. Aunque se trata de un fichaje prácticamente imposible, Guardiola volvió a dar un portazo a la entidad culé de llevarse a su estrella.

«¿Puedes decirme un club que no querría a Erling Haaland como un sueño? Es comprensible que el Barcelona, ​​y todos los equipos del mundo, lo quieran como un sueño. Si Erling no estuviera con nosotros, sería un sueño para el Manchester City tenerlo. ¿Qué va a pasar? Sinceramente, no lo sé», explicó en rueda de prensa.

Ya son once goles en ocho partidos, números que le han devuelto esa confianza que tenía hace un par de años. Aunque el proyecto se ha caído a raíz del bajón que ha dado el Manchester City, el técnico catalán está encantado con el rendimiento del noruego.

«Sé que tiene un contrato largo aquí y creo que lo está haciendo muy bien, marcando muchos goles. La sensación que tengo del equipo es que lo ayuda mucho y le crea muchas oportunidades para marcar. Jugamos cada vez mejor para crear más ocasiones y marcar más goles. Siempre quiero que el equipo reciba menos goles y cree más. Creo que Haaland no es tan tonto como para firmar algo que no le gustaría lograr. Eso seguro. Pero, en el fútbol, ​​quién sabe qué pasará la próxima vez. Nadie lo sabe», zanjó.