¡Haaland renueva con el Manchester City hasta 2034!

Bombazo en el Manchester City y en el futuro de Erling Haaland. El delantero noruego amplía su contrato con el equipo inglés hasta ¡2034! En un contexto de rumores y de una posible salida, el City da un golpe encima de la mesa, asegurándose a su mejor jugador, a uno de los mejores delanteros del mundo. Erling Haaland se queda hasta 2034 en el Manchester City.

El movimiento supone toda una declaración de intenciones del club entrenado por Pep Guardiola, lleno de problemas en una temporada muy difícil. El Manchester City acumula una racha muy mala de resultados en la Premier y en la Champions -más allá de que en los últimos días haya ganado algún partido- y además está acorralado por el caso de las infracciones del fair play financiero, en pleno juicio que puede llevarle a tener una dura sanción.

Así, Haaland apuesta por quedarse en el Manchester City a pesar de esta situación tan difícil en el club inglés y firma un contrato hasta 2034. Es decir, firma por hasta nueve años con su actual club, al que llegó en 2022 procedente del Borussia Dortmund. Haaland cumple actualmente su tercera temporada con el Manchester City, con el que, entre otros títulos, conquistó la Champions League en 2023.

En 2034, Haaland tendrá ya 34 años (nació en verano del año 2000), por lo que se puede interpretar que esta renovación con el City es como un contrato vitalicio. Del nuevo contrato (el anterior terminaba en 2027) el Manchester City no ha dado detalles, aunque se espera que se eliminen las cláusulas liberatorias que tenía en el anterior contrato, es decir, que ya no sea tan sencillo que un equipo vaya a fichar a Haaland. Ahora lo podrá hacer, evidentemente, pero no habrá cláusulas en el contrato del jugador que lo faciliten.

Consolidado ya como uno de los mejores jugadores del mundo, Haaland, que fue recientemente padre por primera vez, lleva ya 21 goles con el Manchester City en lo que va de temporada (16 en Premier, cinco en Champions). Y eso que está siendo un año difícil para él, así como para el equipo, con rachas difíciles en las que el noruego llegó a estar cuatro partidos seguidos sin marcar.

Haaland busca volver a ser máximo goleador de la Premier

Erling Haaland busca esta temporada volver a ser el máximo goleador de la Premier League. El delantero noruego lleva 16 dianas a estas alturas y se encuentra en la segunda posición de los máximos artilleros. Tiene un gol más que Isak (Newcastle), dos más que Palmer (Chelsea) y dos menos que Salah (Liverpool). La diferencia entre Erling y el egipcio es que este último acumula 13 asistencias por una del ariete del Manchester City.

La temporada del Manchester City no le está ayudando para nada, pero a pesar de eso sigue estando en la lucha con casi toda la segunda vuelta del campeonato inglés por delante. El club que dirige Pep Guardiola es actualmente sexto clasificado en la Premier League en una temporada muy gris donde en la última jornada se dejó empatar un 0-2 contra el Brentford.