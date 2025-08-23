Convocatoria del Barcelona contra el Levante: Lewandowski vuelve tras superar su lesión

El Barcelona ha anunciado su convocatoria para el partido de Liga contra el Levante y destaca la presencia de Robert Lewandowski. El delantero polaco regresa con el equipo de cara a la segunda jornada del campeonato, tras superar su lesión en el bíceps femoral. Sigue siendo duda de cara a la alineación inicial, pero ha recibido el alta, por lo que viaja con el equipo y podrá estar en Valencia.

A quien no tendrá Flick será a Roony Bardghji, que sigue sin estar inscrito. Tampoco el teórico segundo portero, Wojciech Szczesny, que continúa sin poder ser dado de alta en la Liga. Ninguno de los dos viaja, dado que el club no ha podido solucionar a tiempo sus problemas con el control económico de la Liga, por lo que de momento siguen a la espera de una solución, a falta de menos de 10 días para que finalice el plazo para que puedan ser inscritos.

El Barcelona afronta la segunda jornada de Liga contra el Levante. De nuevo, volverán a jugar fuera de casa, como harán en también en la tercera. El club ha solicitado disputar los tres primeros partidos del campeonato fuera de casa. Todo, a la espera de que el Camp Nou reciba el visto bueno del Ayuntamiento de Barcelona para poder abrir, aunque sea con un aforo reducido o, incluso, a puerta cerrada.

A las 21:30 horas, los de Flick saltarán al césped del Ciutat de Valencia para disputar el segundo partido de la Liga contra el Levante. Después de su victoria polémica contra el Mallorca, que jugó la mayor parte del partido con nueve jugadores. Los culés quieren seguir presionando al Real Madrid, al que no quieren dar margen de error en estos primeros compases del curso, toda vez que el Atlético ya falló en la primera jornada.

Convocatoria del Barcelona contra el Levante