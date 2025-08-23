Levante-Barcelona: a buscar el pleno sin ayudas

El FC Barcelona busca mantener el liderato en Liga después de golear 0-3 al Mallorca en un estreno marcado por la polémica. Los de Hansi Flick visitan el Ciutat de Valencia, hogar de un Levante que regresa a Primera División cuatro temporadas después. El estadio granota acoge a las 21:30 horas el partido que cierra el sábado de fútbol liguero.

El Barça llega a la segunda jornada de campeonato con varios rumores de salidas en el horizonte. A la sensible baja de Íñigo Martínez, rumbo al fútbol saudí, se podría sumar el mediocampista Marc Casadó. «Queremos conseguir muchas cosas y por eso necesitamos a todos los jugadores», declaró Flick en la rueda de prensa previa al choque.

Más allá de lo relativo al mercado, el técnico culé cuenta con varias dudas de cara al once que partirá ante el Levante. La primera es la de Frenkie de Jong, que ha sido padre de su segundo hijo esta semana y se ha perdido varios entrenamientos. «Siempre está preparado para ser titular», apuntó el alemán. La novedad podría ser un Robert Lewandowski que apura su regreso a los terrenos de juego tras perderse el partido ante el Mallorca. «Veremos si es posible que entre Robert en la lista y si es posible estará», declaró Hansi Flick. El polaco, en caso de ir convocado, esperaría su turno desde el banquillo para sustituir a un Ferrán Torres que repetirá como ‘9’.

El encargado de impartir justicia en el duelo entre Barcelona y Levante será Alejandro Hernández Hernández. El colegiado canario tendrá la papeleta de dirigir el segundo partido de los culés en Liga tras la discutida actuación de su compañero Munuera Montero. Hernández Hernández fue el encargado de dirigir el último Clásico liguero, en el que los blaugranas se impusieron 4-3.

El Levante quiere estrenarse ante el Barcelona

El conjunto valenciano no pudo sumar en la jornada inaugural. Un gol de Tenaglia en el descuento le arrebató un punto ante un rival directo como el Alavés. Los de Julián Calero buscarán sobreponerse al primer varapalo y estrenar su casillero en casa. El técnico del Levante reconoció en la previa del choque que un rival como el FC Barcelona «no invita al optimismo».

«Va a haber muchas dificultades, pero iremos a por ellos», remarcó un Julián Calero que ha devuelto a los granotas a Primera División después de tres temporadas en la segunda categoría del fútbol español. El Levante intentará reuperar ante el equipo culé la condición de ‘matagigantes’ que se ganaron en sus últimas campañas en la Liga. En sus cuatro últimas visitas al Ciutat de Valencia, el Barça ha sumado un pobre balance de una victoria (2-3), un empate y dos derrotas.

El Levante contará con las bajas de Koyalipou, Arriaga, Alfonso y Matturro. Olasagasti, por su parte, llega entre algodones. El técnico de los valencianos suma un refuerzo de calidad a su ataque. Iker Losada, que llega cedido del Betis, se ha incorporado en los últimos días a la disciplina del equipo. «Está en buena disposición y con muchas ganas», aseguró Calero. El preparador del Levante tiene la difícil misión de frenar a un FC Barcelona que ha mantenido tanto el ímpetu sobre el césped de la pasada temporada como la ‘fortuna’ arbitral.

Levante-Barcelona: posibles onces