La sorprendente revelación de Haaland sobre su tenista favorito: «Antes era Rafa Nadal, pero ahora…»

Erling Haaland ha realizado una sorprendente revelación sobre quién es su tenista favorito en una entrevista que ha concedido a ‘TNT Sports’. El delantero del Manchester City ha hablado, entre otros aspectos, sobre los deportes que más le gustan además del fútbol.

La estrella noruega no ha tenido ninguna duda al confesar que una especialidad deportiva que le apasiona es sin duda el tenis. Asimismo, Haaland reconoció que se queda con Rafa Nadal por delante del resto como su tenista preferido. Sin embargo, debido a que el mejor deportista español de la historia se ha retirado recientemente, ha elegido a otros dos con los que se queda a día de hoy.

Uno de ellos es Casper Ruud, su compatriota noruego. El otro tenista, que es el que primero que menciona, es Carlos Alcaraz. Cabe recordar la vinculación que mantiene Ruud con Nadal, pues el escandinavo estuvo durante muchos años entrenando en la academia del tenista balear. Tras esta experiencia, el noruego logró dar el salto al tenis de élite. De hecho, Ruud es actualmente el número 6 del ranking ATP.

