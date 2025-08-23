Aviso especial de la AEMET por la llegada de una DANA que va a dejar lluvias descomunales: no se salva nadie

La AEMET lanza un aviso especial por la llegada de una DANA que va a dejar lluvias descomunales, no se va a salvar nadie de lo que llega. Será el momento de empezar a prepararnos para un cambio de tendencia que puede alejarnos de un verano que nos ha dado más de una sorpresa inesperada, en estos días en los que el tiempo puede acabar siendo lo que nos afecte de lleno. Con algunas novedades que pueden acabar siendo lo que nos marque de cerca, estos días en los que quizás deberemos empezar a prepararnos para recibir antes de tiempo el otoño.

De tal forma que deberemos empezar a tener en consideración algunos detalles que serán los que nos afectarán de lleno, en unas jornadas en las que el tiempo puede dejarnos más de una sorpresa inesperada. Estamos viviendo un tiempo en el que perece que lo peor de esta temporada lo tenemos por delante y puede acabar siendo lo que nos acompañará en estos próximos días. De la ola de calor extrema, nos espera un cambio de tendencia en el que todo es posible.

No se va a salvar nadie

La realidad es que el mal tiempo puede acabar siendo lo que nos acompañe en estos días en los que la inestabilidad acabará siendo clave. Sobre todo, si tenemos en consideración algunas situaciones en las que todo puede acabar siendo posible.

Con algunos datos que pueden alejarnos de lo que sería habitual en estas próximas jornadas. Es hora de apostar por algunos elementos que pueden acabar siendo claves en estos días que hasta la fecha no hubiéremos ni esperado en estos días.

Estaremos muy pendientes de ciertos detalles que pueden acabar siendo lo que nos acompañe en estos días. Sin duda alguna, habría llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede acabar siendo esencial en estos días.

De la ola de calor vamos a pasar a una terrible DANA. Un fenómeno que pone los pelos de punta y que puede acabar siendo el punto y final a un verano en el que hemos visto llegar determinados cambios que puede que acaben siendo intensos en algunas partes del país.

Los expertos de la AEMET han lanzado una seria alerta que puede acabar siendo de lo más intensa en estas próximas jornadas.

La llegada de una DANA va a dejar lluvias descomunales en estas zonas

La AEMET ha lanzado una importante alerta ante la llegada de lluvias descomunales en estas zonas del país. Será mejor que nos preparemos para lo peor en esta época del año, la recta final del otoño nos dejará una serie de elementos que pueden ser esenciales.

Tal y como nos explican en su web: «En la Península y Baleares se prevé el tránsito de una vaguada atlántica con posible presencia de una dana. Son probables nubes bajas y bancos de niebla matinales en Galicia, Cantábrico, alto Ebro y Estrecho, así como en puntos del tercio oriental y Baleares. Se espera desde el principio abundante nubosidad media y alta en Alborán, mitad este peninsular y Baleares, desplazándose de sur a norte, con posibilidad de chubascos y tormentas, más probables en el nordeste y este por la tarde. Dentro de un amplio margen de incertidumbre, pueden ser localmente fuertes en zonas de Aragón, Cataluña, norte de Comunidad Valenciana y Baleares. Asimismo, se desarrollará nubosidad de evolución en buena parte del interior peninsular, por lo que pueden darse chubascos o tormentas dispersos en la Cantábrica occidental. En Canarias se esperan cielos poco nubosos o con nubes altas así como, en los nortes, intervalos nubosos con probables lluvias débiles. Probable calima en Alborán, tercio sudeste y Baleares».

Siguiendo con la misma previsión del tiempo: «Las temperaturas máximas descenderán en Canarias y tercio nordeste interior y aumentarán en Galicia y cuadrante sudoeste, sin grandes cambios en el resto. Podrían superarse los 35 grados en el Guadalquivir. Las mínimas descenderán en Canarias y zonas del oeste peninsular, con aumentos en el Cantábrico y tercio oriental. Pocos cambios en el resto. No bajarán de 20 grados en Canarias, área mediterránea, bajo Ebro y alto Guadalquivir.

Soplarán vientos flojos en general en la Península y Baleares, más intensos en litorales, predominando componente oeste en Galicia, sur en el interior, este localmente moderado en el área mediterránea oriental y variable en Alborán. En Canarias soplará alisio moderado con intervalos de fuerte en zonas expuestas».

Este fin de semana se terminará de la peor forma posible, con ciertas novedades que pueden dar lugar a cambios que casi coincidirán con la vuelta a la rutina de muchas personas. Tocará esperar para ver el alcance de estos días que tenemos por delante.