Bertín Osborne confirma lo que todos sospechaban sobre sus hijos: «Me la he cortado»

Después de una breve (e intensa) desaparición mediática, Bertín Osborne ha regresado con más fuerza que nunca y ha respondido a todas las preguntas que el público se está haciendo sobre su vida privada. Se ha sentado en el plató de Emparejados, el programa que presentan Joaquín Sánchez y Susana Saborido en Antena 3, y ha confirmado lo que muchos se están preguntando sobre sus hijos. Tal y como el mismo ha reconocido, se ha sometido a una vasectomía después de reconocer pública ilegalmente al pequeño David, el hijo que ha tenido junto a Gabriela Guillén. Antes de entrar en detalles debemos tener en cuenta que esta noticia marcó un antes y un después en su trayectoria. El artista decidió retirarse e incluso llegó a anunciar que iba a dejar de cantar por los pueblos de España.

Bertín Osborne considera que lo más correcto es admitir delante de los espectadores que David es hijo suyo, pero reconoce que no quiere tener más descendencia y se ha puesto en manos de profesionales para conseguir su objetivo. «Me he cortado la coleta», le ha dicho a Joaquín Sánchez con total naturalidad. Después ha asumido que estaba preocupado por las consecuencias, pero ha mantenido una charla con su equipo médico y se ha quedado mucho más tranquilo. «Creo que hay algo que no han hecho bien porque, cuando hago pipí, el chorro sale para allá. He preguntado y me han dicho que eso tiene que ser así. Yo ahora ya lo hago sentado», comenta al respecto.

Según ha contado el propio Bertín, sus hijas le estaban animando a dar el paso, sobre todo después del revuelo que generó el embarazo de Gabriela Guillén: «No veas la persecución a la que me tenían sometido las niñas: háztelo ya, ¿no?, me decían». El presentador no se atrevía a dar el paso final, pero se ha dado cuenta de que es lo mejor y ya no hay vuelta atrás.

La relación de Bertín Osborne con sus hijas

Como podemos apreciar, la relación de Bertín Osborne con sus hijas es fantástica, tanto es así que Alejandra le acompañó a su entrevista en Emparejados. La joven reconoció que su padre se ha ausentado de muchos momentos importantes de su vida por motivos laborales, aunque nunca le ha hecho ningún reproche porque es consciente de que su agenda siempre ha estado muy apretada. Lo importante para ella es que, ahora que tiene más tiempo libre, lo invierte en disfrutarlo en familia, especialmente con los pequeños de la casa porque es un abuelo fantástico.

Eugenia Osborne está de acuerdo con su hermana y ha explicado que Bertín está completamente entregado a sus nietos: «lo adoran y mi padre es un abuelo que se tira a la piscina con ellos a jugar, que los monta a caballo y que se los lleva a dar un paseo en coche». La empresaria considera que su progenitor ha conseguido sanar las heridas del pasado, así que se encuentra en un buen momento para escribir sus memorias y demostrarle al mundo cómo ha sido su faceta más personal. «Ha tenido una vida súper interesante, con muchísimas anécdotas, con historias increíbles, pero de historia contemporánea, del mundo, con personajes como Chaves, Pablo Escobar, Frank Sinatra, historias que tiene que contar y que no se pueden quedar en el olvido», comenta.

Bertín Osborne está soltero

Después del escándalo que generó su ruptura con Gabriela Guillén, Bertín Osborne ha adoptado una postura más discreta y asegura que en estos momentos no tiene ganas de enamorarse. A pesar de los rumores que han circulado por la crónica social, el presentador promete que no tiene pareja, que no está conociendo a nadie y que su corazón no tiene compañera. De hecho, se siente orgulloso de la decisión que ha tomado: «Nietzsche decía que la valía de un hombre se mide por la cantidad de tiempo que puede vivir solo. Cuando cumples años te das cuentas de que tienes unas pautas».

Bertín llegó a afirmar, meses después de separarse de Fabiola Martínez, que nunca había estado enamorado. Esta confesión situó a Fabiola en el punto de mira, pero también a Gabriela Guillén porque era la última mujer que había estado con él (al menos de forma oficial). Ahora, el comunicador cree que necesita tranquilidad y está «encantado de estar sólo, de hacer mi vida, trabajar lo que me apetezca y las horas que quiera, sin dar explicaciones a nadie». Sin embargo, cada vez son más los que consideran que, tarde o temprano, le pillaran con alguien porque no ha perdido su fama de conquistador ni su talento para llamar la atención del público femenino.