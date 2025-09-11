Bertín Osborne anunció hace unos días -y a tres meses de celebrar el segundo cumpleaños de su hijo en común con Gabriela Guillén- que se ha sometido a una vasectomía -un método anticonceptivo que se realiza en hombres-. Ahora, el cantante ha sido captado por las cámaras en su primera reaparición tras esta reveladora confesión y ha desvelado un detalle que muy pocos conocen sobre su cuerpo en relación con la intervención con la que «se ha cortado la coleta» para no tener más hijos.

Así se encuentra tras la operación

El artista y su hija mayor con Sandra Domecq, Alejandra Ortiz Domecq, fueron los primeros invitados a la nueva temporada de Emparejados, el programa de Antena 3 capitaneado por Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido.

Bertín Osborne reaparece tras la vasectomía. (FOTO: GTRES)

En este espacio, padre e hija hicieron gala de su humor. En primer lugar, el ex marido de Fabiola Martínez ha desvelado en qué punto se encuentra su vida sentimental -ya que el historial amoroso del cantante siempre ha copado numerosos titulares en las revistas del papel couché-. Entonces, Osborne contó que estaba soltero, «que no tiene pareja» y que está en este momento «muy relajado». Fue entonces cuando destapó su gran secreto. «Me la he cortado. Me he cortado la coleta», dijo refiriéndose a una parte de su cuerpo, a lo que el ex capitán del Betis le preguntó: «¿Te has hecho la vasectomía?». Una cuestión que Bertín, entre risas, confirmó. «Vamos, aunque creo que hay algo que no ha salido bien. Ahora cuando hago pipí sale el chorro para allí. He preguntado, pero me ha dicho el médico que no me preocupe, que eso volverá a coger su sitio», contestó.

Días después de esta reveladora confesión, el artista ha reaparecido en el aeropuerto, donde ha sido captado por las cámaras. Visiblemente nervioso, Osborne ha tratado de ser esquivo con los compañeros de GTRES ante la pregunta del postoperatorio. Aunque ha evitado responder a esta incógnita, el cantante -fiel a su sentido del humor-, ha contestado que «está en forma y eso que está vestido», ha dicho entre risas.

Su actual relación con su hijo con Gabriela Guillén

El pasado mes de agosto, Bertín Osborne y Gabriela Guillén posaron por primera vez con su hijo en común, Arian David. A pesar de que durante estos casi dos años han tratado de proteger su identidad -así como su imagen-, finalmente rompieron con la norma y explicaron que la razón principal era que no querían tener al menor «oculto».

Gabriela Guillén y la portada de ¡Hola! en la que presenta a su hijo. (Foto: Redes sociales y Telecinco)

Tras la exclusiva de ¡Hola!, inevitablemente los medios quisieron ahondar aún más en la relación padre e hijo, ya que en un comienzo Bertín se negó a ejercer de padre por su edad -ya que consideraba que su rol era más de abuelo-. Sin embargo, meses después del nacimiento del menor, trató de acercar posturas tanto con Arian David como con su ex, Gabriel Guillén -a pesar del litigo que han protagonizado en distintos platós o medios-. Semanas después del posado, Osborne ha zanjado que «con el niño está fantástico», zanjando así cualquier tipo de duda sobre su actual relación.