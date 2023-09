Bertín Osborne: la famosa que asegura haber sido su amante da el paso definitivo

A sus 68 años, Bertín Osborne está esperando un hijo de la empresaria Gabriela Guillén, con quien mantuvo una relación sentimental estable en la más estricta intimidad. Nadie conocía la existencia de este romance y en un primer momento causó una gran sensación. Es cierto que salieron publicadas unas imágenes de la pareja, pero todo el mundo pensó que era una historia fugaz y puntual.

Sin embargo, el propio Bertín ha admitido que estuvo un tiempo saliendo con ella, a pesar de que reconoce que no tenía intenciones de volver a ser padre. De hecho definió lo que había pasado como «un accidente» y dijo que su hijo no era «ni buscado ni deseado». Después matizó sus palabras y explicó que iba a hacerse cargo de él.

Gabriela Guillén en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Bertín Osborne ha asumido su responsabilidad y ha llegado a un pacto con Gabriela Guillén, a pesar de que la empresaria aseguró que el artista no estaba pendiente de su embarazo. En los últimos meses no se ha vuelto a saber nada de ellos, pues Gabriela quiere apartarse del foco público porque no puede estar sometida a tanto estrés. Ella no es el nuevo problema de Bertín, aunque este problema también tiene nombre de mujer: se llama Encarna Navarro y su apodo artístico es Enna. Tiene 36 años y concursó en Operación Triunfo en 2006, por eso es tan famosa en su profesión.

Encarna defiende que mantuvo un romance secreto con Bertín Osborne durante 15 años. Las fechas no cuadran y han situado a Fabiola Martínez en el centro de la noticia. Bertín y Fabiola se separaron en enero de 2021 y ambos siguen defendiendo que tomaron la decisión de mutuo acuerdo después de darse cuenta de que iban a ser más felices emprendiendo aventuras diferentes. Siempre han dejado claro que no hubo terceras personas, pero el testimonio de Encarna contradice esta versión. La cantante ha dado el paso definitivo y la tensión ha aumentado.

Encarna Navarro da un paso que no tiene vuelta atrás

Encarna Navarro da su primera entrevista / Telecinco

Encarna está muy dolida porque ella no ha sido la que ha puesto encima de la mesa su historia con Bertín Osborne. Insiste en que lleva muchos años trabajando en el mundo del espectáculo y nunca le ha hecho falta hablar de su vida sentimental, a pesar de que tiene capítulos que podrían generar mucho interés. Su nombre ha salido a la luz porque la prensa ha investigado a raíz de que la modelo Chabeli Navarro diga que ella también se quedó embarazada del presentador.

Enna ha llegado a Telecinco para presentar Fuerte, su nuevo tema, y Emma García ha aprovechado para hacerle una pequeña entrevista en Fiesta.Nno entiende que Osborne le haya negado cuando hay mucha gente que les ha visto juntos. Le duele especialmente porque además de los encuentros íntimos que tuvieron eran grandes amigos.

De hecho han compartido escenario en alguna ocasión. «Ahora que ella ha hablado y ha dicho que han estado juntos durante 15 años, aunque ella no lo interpreta como una relación sentimental, Bertín ha vuelto a arremeter en su contra», explican en el plató de Fiesta.

La interesante vida de Encarna Navarro

El periodista Aurelio Manzano ha dado la cara por Encarna, asegurando que se conocen desde hace tiempo y que que está al tanto de todas sus historias amorosas. Sabe que no ha hablado de Bertín Osborne a cambio de dinero o fama porque en su historial tiene romances que podrían generar mucha más expectación.

Encarna Navarro en ‘Fiesta’ / Telecinco

«Yo la conozco desde que salió de Operación Triunfo y hemos tenido buena relación. Sé que ha tenido relaciones con gente mucho más conocida y en un momento donde en la televisión se pagaba mucho más dinero, pero ella siempre ha guardado silencio en lo que se refiera su vida y solo ha hablado de su vida profesional. Somos nosotros lo que le hemos preguntado sobre su vida», explica.

La decisión está tomada y el paso es definitivo: la cantante ha llegado a Telecinco pisando fuerte y dispuesta a demostrar que no tiene nada que ocultrar. El problema no es que haya un testimonio más en contra del artista, lo peor es que esta información podría condicionar su amistad con Fabiola Martínez. Emma García le ha ofrecido a Encarna, después de presentar su canción, volver en cualquier momento para charlar en profundidad. De momento ha dicho que nunca llegó a enamorarse del presentador, pero en Fiesta esperan que siga hablando.