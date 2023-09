Al ritmo de Tú, sólo tú, luciendo tripita de embarazada y visiblemente nerviosa. Así ha reaparecido este miércoles Gabriela Guillén, la mujer que se convertirá en la madre del séptimo hijo de Bertín Osborne, en televisión. Ha sido entorno a las siete y media de la tarde cuando la modelo y empresaria, ha pisado por primera vez un plató de televisión, el de Y ahora Sonsóles, en Antena 3, para hablar de su futura maternidad y aclarar todas las dudas que han surgido en torno a su embarazado y su actual relación con el cantante.

Cabe recordar en este sentido que, tras destaparse la aparentemente feliz noticia, Bertín reconoció que el embarazo de Gabriela no había sido buscado y que tampoco le hacía «especial ilusión». Además, el intérprete de Noches de San Juan o Eterna melodía, se distancio de la futura mamá aunque, eso sí, aseguró que tras el nacimiento, cumpliría con sus obligaciones como padre de la criatura. «No era ni buscado ni deseado. Pasó y pasó, ya está. Ahora nos responsabilizamos como personas de orden que somos. No es un drama, no hemos asaltado el banco de Glasgow. Son accidentes que pasan en una relación», fueron las declaraciones del televisivo.

Gabriela Guillén en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Unas palabras que la propia Gabriela ha confesado, le dolieron y mucho. Él reaccionó sorprendido, como yo cuando me enteré de la noticia», ha comenzado diciendo. Él es muy sincero y me dijo: ‘Me estás jodiendo. Gorda, ¿de verdad?’. Yo entiendo que él reaccione de esa manera porque son muchas cosas, es la edad y las maneras. Quiero recalcar que siempre me ha tratado muy bien», ha añadido para confirmar después que en la actualidad, la ex pareja tiene una muy buena relación. «Ahora tenemos una relación buena, y queremos que el bebé esté bien y los dos le querremos», ha dicho sin cerrar la puerta a una reconciliación sentimental entre ambos. «Nunca se sabe. ¿Cómo no le voy a querer si me ha dado lo más importante de mi vida que es mi hijo?».

Preguntada expresamente por la repercusión mediática de los últimos meses, su inesperada pérdida del anonimato y las acusaciones de interesada, Guillén ha confesado que ahora está «mucho más tranquila». Sin embargo, reconoce haberlo pasado muy mal. «Ya me siento mejor y me siento con fuerza para trabajar. Yo llevo años en España y mi vida no empieza desde que conozco a Bertín. Es el padre de mi hijo y una persona que adoro. Yo no fui una amante, ni su amiga… Todo el mundo comentemos errores pero Bertín es maravilloso. Él se hace cargo de la responsabilidad que tenemos», asegura.

Gabriela Guillén en ‘Y ahora Sonsoles’ / Antena 3

Durante su entrevista, Gabriela ha sido preguntada expresamente también por su relación con la familia de Bertín. Especialmente, con sus hijas mayores, Alejandra, Eugenia, y Claudia, fruto del primer matrimonio del presentador de Mi casa es la tuya con la recordada Sandra Domecq; quienes, cabe recordar, se blindaron a la nueva paternidad de su padre, al menos, ante los medios de comunicación. «Adoro a la familia de Bertín. Sus hijas siempre han sido muy correctas, educadas y amables conmigo. Nunca ha habido ningún tipo de problema. Con ellas he coincidido poco, pero siempre que lo he hecho, sobre todo con Alejandra, en la finca, ha sido súper cariñosa y atenta conmigo. Toda la familia es así».

En este sentido, Gabriela ha querido hablar y lanzar un mensaje, a su vez, a los hijos de Osborne con Fabiola Martínez, a quienes ya habría conocido también. «Son maravillosos. Si ellos quieren tener una relación con mi hijo yo estaré encantada. Al final la familia siempre va a estar unida. Kike es maravilloso, yo lo adoro, es precioso».