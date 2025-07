Borja Sémper, el actual portavoz nacional del Partido Popular, ha anunciado este 14 de julio que padece cáncer aunque, afortunadamente, han podido diagnosticárselo a tiempo ya que está en una fase inicial y tiene un pronóstico favorable. Aunque ha sido hace relativamente poco cuando él mismo ha sido conocedor de su dolencia, no ha querido ocultarlo con el resto de españoles, a los que les ha mandado un esperanzador mensaje. Además, en todo este proceso no estará solo, si no que contará con el apoyo de su familia, de Bárbara Goenaga -su mujer- y de sus tres hijos.

En una comparecencia ante los medios, el político ha asegurado que no «se siente especial», ya que cada año, en España, se diagnostican 300.000 casos nuevos. Para evitar especulaciones, Sémper ha tratado de ser lo más trasparente posible sobre como serán los próximos meses de su vida ya que en cierta medida tendrá que ausentarse de su cargo: «Me limitaré a seguir el tratamiento, cuidar de los míos y cumplir con mis obligaciones políticas mientras la salud lo permita».

A pesar de este difícil mensaje que ha dado, lo cierto es que no ha dudado en hacer un guiño a su entorno más cercano y a su mujer, con la que comparte vida desde hace más de una década.

Así es Bárbara Goenaga, la mujer de Borja Sémper

Bárbara Goenaga y Borja Sémper. (FOTO: GTRES)

Borja Sémper siempre ha estado dedicado a la política. Con tan solo 17 años, el de Irún -donde nació en 1976-, se afilió a las Nuevas Generaciones del Partido Popular. Unos comienzos que fueron complicados ya que estuvo amenazado por ETA, lo que le obligó a tener seguridad privada durante varios años. Una carrera que nada tiene que ver con la de su mujer.

Aunque siempre ha estado volcado en el servicio público, lo cierto es que también ha tratado de conciliar su trabajo con su vida personal. Desde el 2015, el político del Partido Popular mantiene una relación sentimental con la actriz Bárbara Goenaga, de 42 años (que ha formado parte del reparto de Gernika u Operación Concha, entre otras producciones). Además, la intérprete también tiene su propia firma de joyas -cuyo nombre de la marca es el suyo- que despunta entre las invitada. Un negocio que ha ampliado en los últimos tiempos ya que también vende utensilios para el hogar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de B A R B A R A 🌈 G O E N A G A (@barbaragoenaga)

Tras el anuncio de su enfermedad, el foco también se ha puesto en Goenaga que, sin duda, se convertirá en uno de sus mayores apoyos, junto con el resto de sus hijos. En el comienzo de su relación, lo cierto es que muchos no apostaron por esta unión, ya que proceden de dos sectores completamente distintos. Sin embargo, fruto de su historia de amor llegaron al mundo sus dos hijos, Telmo (2016) y Eliot (2018), que conviven con Pablo, el hijo mayor de Sémper y Aran, el vástago de Bárbara de otra relación. Una familia que, seguro, en estos momentos le están brindando todo su cariño al portavoz del PP.