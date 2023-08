Gabriela Guillén estalla en redes y Beatriz Trapote le da un útil consejo

Gabriela Guillén está teniendo un embarazo de lo más agitado y no precisamente porque el bebé que trae en camino le esté dando problemas, sino que el hecho de que Bertín Osborne sea el padre le otorga una exposición mediática notable. Hace pocas horas era ella misma la que se posicionaba en primera línea de fuego al dar algunos detalles importantes de su gestación.

Una vez superado el impacto inicial que supuso la noticia y de conceder declaraciones a los micrófonos de las agencias y de la televisión, la fisioterapeuta tomó la decisión de llevar su embarazo en el más estricto silencio. Solo rompería su hermetismo para desvelar los detalles que ella considerase oportunos, como las semanas de las que está embarazada. Un deseo que choca de bruces con la realidad.

Gabriela Guillén estalla en sus redes sociales / Instagram

La última polémica ha hecho que Gabriela Guillén se muestre muy afectada en sus redes sociales. El motivo no ha sido otro que la filtración del sexo del bebé que espera con el cantante del rancheras: «Hablando con una persona muy cercana a ella nos ha confirmado que el sexo del hijo de Bertín con Gabriela es niño», decían en El programa del verano.

Muy disgustada y con los ojos humedecidos por las lágrimas, Gaby -así la llama su círculo íntimo- explotaba: «Nunca he hecho esto, pero me veo en la obligación. Estoy muy cansada de todo lo que están diciendo, de que sigan inventando cosas, de que si se sabe el sexo de mi bebé, si se sabe el nombre..», comenzaba diciendo.

Bertín Osborne y Gabriela Guillén en una publicidad. / El Capote

Gabriela se mostró muy ofendida: «Lastimosamente no puedo confiar en nadie, por todo lo que ha pasado, porque sin mi consentimiento se ha vendido mi vida. Y yo no estoy en condiciones, tampoco me apetece vender mi vida. Entonces os pido respeto, en cuanto a mi vida privada no voy a decir nada, en cuanto a mi bebé tampoco. No os dais cuenta, pero esto está afectando a una criatura inocente que no tiene nada de culpa. No quiero pertenecer al mundo de la fama», seguía.

Por último, pedía «justicia divina» para el que hubiera filtrado que su hijo era un varón y zanjaba: «Espero que hagáis un examen de conciencia y veáis todo el daño que habéis hecho y si tenéis un poco de humanidad dejadme vivir en paz mi embarazo, que para mí es lo más importante ahora mismo».

El consejo de Beatriz Trapote a Gabriela Guillén

En medio de esta tormenta, ha sido Beatriz Trapote, toda una experta en la maternidad y en la gestión de lo mediático, quien ha querido echarle un cable en forma de consejo.

Beatriz Trapote y Víctor Janeiro posando con su hija. / Gtres

«Ella parece que se ha disgustado con el tema. Lo comentamos, pero ahora ha salido otra noticia y desde aquí le digo que tiene que tomarse la noticia de otra manera para estar tranquilo y más en el estado en el que está, porque va a ser siempre el hijo de Bertín Osborne…», ha dicho la mujer de Víctor Janeiro.