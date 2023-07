Novedades del embarazo de Gabriela Guillén: del nombre del bebé a la pensión de Bertín Osborne

La situación que atraviesa Gabriela Guillén ha cambiado mucho en las últimas semanas. Cuando salió a la luz la noticia de su embarazo todo el mundo se quedó sin palabras con la reacción de Bertín Osborne. Habló con la periodista Beatriz Cortázar y le dijo que el bebé no era «ni buscado ni deseado». Estas palabras le sentaron muy mal a Gabriela, que decidió dar su primera entrevista en televisión.

La modelo y empresaria dejó claro que no necesitaba nada de nadie, a pesar de que Bertín Osborne se hubiera ofrecido a hacerse cargo de la criatura. Tal era su enfado que posteriormente anunció que ya había elegido nombre. No le había consultado al presentador porque la madre era ella y pensaba que iba a vivir la maternidad en solitario. Eso sí, Bertín prometió que se iba «a hacer cargo» en todos los gastos que le correspondiesen.

El exmarido de Fabiola Martínez publicó un vídeo en sus redes sociales dando la cara por Gabriela. Reconoció que habían mantenido «una relación maravillosa porque ella es una persona maravillosa». Este paso adelante ha dado un giro de 180 grados a lo sucedido.

Gabriela Guillen en Madrid / GTRES

Gabriela Guillén y Bertín Osborne retoman su amistad

Una conocida revista ha publicado unas imágenes de Gabriela Guillén completamente derrumbada dentro de un coche. Es evidente que la presión va en aumento, pero por suerte ahora cuenta con la ayuda de Bertín. El cantante ha emitido un comunicado asegurando que va a denunciar a Chabeli Navarro, quien promete que se quedó embarazada de él.

Bertín Osborne piensa que todo este ruido está repercutiendo negativamente en el embarazo de Gabriela y se ha acercado a ella. En el vídeo que publicó en su Instagram aseguró que «le temblaban las manos» por todo lo que estaba pasando a su alrededor. La colaboradora Raquel Arias ha dado una información en Así es la vida que sigue esta estela.

Bertín Osborne posando para la prensa / GTRES

«Tenía muchos dolores en el vientre, mucha ansiedad y por la noche estuvo a punto de llamar a la ambulancia pero le daba miedo porque estaba sola», explicó Raquel. El exmarido de Fabiola Martínez, al enterarse de este tipo de detalles, ha cambiado de actitud.

La oferta que ha recibido Gabriela

De momento solo ha hablado en Telecinco, concretamente en el programa que presenta Sandra Barneda, pero hay mucho más. El periodista Aurelio Manzano sabe que Gabriela ha recibido una propuesta de ‘¡HOLA!’, la revista de cabecera de Bertín. Si acepta está confirmando que habrían llegado a un pacto porque nunca hablaría mal de él en su publicación de confianza.

La colaboradora Beatriz Cortázar fue la primera en hablar con Bertín Osborne cuando salió a la luz que iba a volver a ser padre a los 69 años. El artista prometió que mantendría al bebé, que no se iba a desentender, pero después reconoció que no estaba enamorado de Gabriela. Ahora son amigos, pero la modelo sigue molesta y no le ha pedido opinión a la hora de elegir el nombre del hijo que tendrán en común.

Los abogados de Gabriela Guillén han emitido un comunicado. Aseguran que la modelo está recibiendo mucha presión y que ahora más que nunca necesita esta tranquila. Pretenden que cesen ciertas informaciones.