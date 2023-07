Era hace escasas horas cuando la crónica social de nuestro país daba de nuevo un giro de 180º al hacerse eco de la nueva paternidad de Bertín Osborne (69) junto a Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se relaciona al cantante desde el pasado mes de abril, después de que ambos protagonizaran una sesión de fotos para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote.

Si bien entonces Bertín definía a Gabriela como «una amiga especial» como tantas otras, lo cierto es que la suya habría sido una relación tan apasionada como efímera a juzgar por el desenlace final: un bebé «ni buscado ni deseado» en palabras propiamente dichas por el artista. «El embarazo es real. No ha sido buscado sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces. Eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada, asumiré mi responsabilidad con el bebé cuando llegue el momento. Procuraré que al niño o la niña no le falte de nada», son las declaraciones que Bertín ha dado a la periodista Beatriz Cortázar (60) tras hacerse pública la noticia.

Bertín Osborne durante un evento solidario / Gtres

Las palabras del intérprete Tú, sólo tú o Noches de San Juan, no exentas de polémica, claro, vienen acompañadas además de un «distanciamiento» entre él y Gabriela, según la colaboradora de Es la mañana de Federico, quien ha confesado que Bertín podría haberse enterado del embarazo de Gabi en la fiesta del sesenta cumpleaños de El Turronero el pasado día 1 de julio. «Me asegura que llevan un tiempo distanciados. En esa fiesta sus caras eran un poema. No había complicidad entre ellos. Estaban enfadados desde hacía tiempo, quizá esta noticia les ha distanciado», ha dicho Cortázar.

Gabriela rompe su silencio

Sea como fuere, este digital se ha puesto en contacto hace escasos minutos con Gabriela Guillén que, por su parte, asegura estar muy contenta con la noticia. «Estoy muy bien, muy contenta, gracias», señala. Asimismo, la joven ha confesado además que, lejos de lo que señala la revista Lecturas este miércoles en su interior, su embarazo podría sobrepasar ya el primer trimestre de gestación. «Sí estoy embaraza y muy contenta, obvio. Estoy de más de lo que se dice y me encuentro muy bien», ha expresado, visiblemente molesta con las palabras de Bertín.

Gabriela Guillén en Sevilla / Gtres

En este sentido, Gabriela ha confirmado que ya sabe el sexo del bebé que espera, aunque, por el momento, prefiere no desvelarlo públicamente. Mientras que Gabriela debutará en la maternidad, Bertín Osborne repetirá por sexta vez, ya que tiene cinco hijos más fruto de sus anteriores relaciones sentimentales con Fabiola Martínez y Sandra Domeneq.