Primeras palabras de Fabiola Martínez tras conocerse la nueva ilusión de Bertín Osborne

La revista Semana ha publicado en exclusiva las primeras imágenes de Bertín Osborne y Chabeli Navarro, la sevillana de 34 años que podría haberse convertido en la nueva ilusión del artista. Según mantiene la revista, el cantante y la joven llevan viéndose desde hace varios meses y aunque han intentado ser discretos con su relación, tampoco se han escondido. De hecho, Isabel ya conoce a algunas personas del círculo íntimo del artista.

Una nueva ilusión para Bertín Osborne quien, tras anunciar su separación de Fabiola Martínez el pasado mes de enero, aseguró en varias ocasiones que no estaba abierto al amor porque “no iba a encontrar ninguna mujer como ella”. Desde entonces, el también empresario ha estado centrado en sus diferentes proyectos profesionales -que son muchos-, así como en su familia.

En la actualidad, mantiene una relación muy estrecha con la madre de sus dos hijos menores, tanto es así que aprovecha sus continuos viajes a Madrid para poder pasar tiempo con sus hijos. Sin embargo, parece que Fabiola no estaba muy al tanto de la existencia de la joven con la que Bertín comparte parte de su tiempo.

La venezolana no ha dudado en atender amablemente a las cámaras de la agencia Gtres a las puertas de su nuevo domicilio en Madrid, al que se mudaba recientemente y que además es propiedad de Carlos Sobera. Vestida de negro, con mascarilla y muy abrigada, Fabiola ha asegurado que no es consciente de este nuevo romance del cantante, aunque lo percibe como algo positivo: “yo no tengo ni idea. Si ya encontró el amor me alegro un montón”, ha dicho.

La expareja de Bertín Osborne ha explicado que la relación que mantiene en este momento con el cantante es buena: “es una relación de familia, hacemos todo lo posible para que los niños lo pasen lo mejor posible”, ha recalcado.

A pesar de que no ha querido entrar en detalles sobre si era consciente o no de esta nueva ilusión del empresario, de hecho, cree que no tiene ninguna obligación de informarla: “su vida es suya”, ha sentenciado. Lo que tiene muy claro es que le desea lo mejor y espera que sea feliz: “yo me alegro muchísimo, que esté feliz, que sea feliz. Si él está bien todos vamos a estar bien”, ha dicho.

Muy centrada en esta nueva etapa de su vida, con sus hijos y su trabajo, Fabiola no parece tener tiempo ni ganas de enamorarse: “yo estoy bien. Muy ocupada con mis niños y mi vida tranquilita”, ha recalcado la venezolana antes de despedirse.

Aunque en la revista se han publicado imágenes de uno de los encuentros entre el cantante y la joven sevillana y se habla de que llevan viéndose desde hace más de cinco meses, por ahora ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto. Isabel Navarro no es una persona anónima, sino que ha participado en algunos programas de televisión y además se la ha relacionado con Antonio Tejado y con Kiko Rivera.