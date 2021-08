Carlos Sobera aclara la naturaleza de su relación con Fabiola Martínez

Carlos Sobera ha sido uno de los rostros que no ha querido perder la oportunidad de disfrutar de algunos de los conciertos del Festival Starlite, que se celebra estos días en Marbella. El presentador está aprovechando al máximo sus vacaciones antes de regresar al trabajo después de una intensa temporada en televisión, en la cual ha tenido que compaginar diversos proyectos, entre los que se encuentran ‘Supervivientes’ y ‘First dates’. Sobera ha acudido en solitario al recital que José Mercé ha dado en el festival y no ha dudado en atender a los reporteros de la agencia Gtres. Vestido de negro y muy relajado, el presentador se ha pronunciado sobre las informaciones que han aparecido en algunos medios en los últimos días en torno a Fabiola Martínes y ha aclarado la verdadera relación que existe entre él y la exmujer de Bertín Osborne.

“Algún periodista que ha querido hacer una gracia porque la pobre Fabiola tiene muy buen gusto y lo único que ha hecho ha sido elegir un piso maravilloso para vivir en él, que resulta que es mío, entonces se ha convertido en mi inquilina, punto y pelota”, ha dicho el presentador poniendo punto final a cualquier tipo de especulación. Sobera ha insistido en que esa es la única relación que existe entre ambos: “y ninguna otra, qué pena eh porque mira que Fabiola es muy maja, pero no, yo estoy casado y Fabiola creo que está muy bien en el estado en el que está ahora”, ha matizado.

El presentador de ‘First dates’ se encuentra descansando unos días, motivo por el cual no pudo ver la entrevista de la venezolana en el ‘Deluxe’ el pasado fin de semana: “no la vi porque como estoy de vacaciones, me desconecto un poco de la tele, pero creo que estuvo bien por lo que pude leer en algún portal de televisión. Como que se había sincerado y tal, o sea que muy bien. Yo creo que está bien contar las cosas que uno lleva dentro, te liberas”, ha asegurado.

Aunque no estuvo en la Gala Starlite, Carlos se ha confesado un fanático del festival, de hecho, ha podido asistir a varios conciertos, ya que es un auténtico apasionado de la música: “a mí me gusta todo, todo lo que es bueno me gusta y el flamenco es un género maravilloso”, ha revelado. “Estuve el otro día celebrando el cumpleaños de un amigo. Tal vez pase un tercero, o un cuarto. Estoy viéndome todos los conciertos que puedo, disfrutando de la música, del espectáculo, del ambiente, se está muy bien aquí”, ha dicho. En el caso de esta velada, se trata de un concierto especial para él, ya que José Mercé es uno de sus amigos: “luego le saludaré. Le he disfrutado muchas veces y hoy una vez más”.

A pesar de que ahora está aprovechando al máximo sus días de descanso, ya le queda muy poco para volver al trabajo: “el lunes próximo me toca volver a grabar ya First dates, con lo cual se acabaron las vacaciones”, ha sentenciado.