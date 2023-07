Gabriela Guillén, sobre su relación con Bertín: «Le dije que era la última persona en la que me fijaría…»

Gabriela Guillén sigue explorando un terreno que para ella era desconocido hasta que se cruzó en su vida Bertín Osborne. Todo ha cambiado de manera fulgurante y nada volverá a ser lo mismo desde que ha saltado a la palestra que va a traer al mundo a un hijo junto al presentador. La conocimos como «amiga mía… pero como 200 más», según las palabras que el propio padre de la criatura en camino dedicó a este digital en exclusiva. Nunca se habló de noviazgo pero su relación -sea de la calidad que sea- ha dado fruto en forma de un bebé que vendrá al mundo próximamente.

Después de que atendiera a los medios de comunicación a pie de calle este pasado miércoles cuando estallaba la noticia, Gabriela ha concedido una entrevista a Así es la vida, el nuevo programa de sobremesa de Telecinco. La joven ha pasado revista a su relación con Bertín Osborne y lo ha hecho de forma cronológica.

Lo primero que desgrana es cómo surgió su romance con Bertín Osborne, producido durante un evento de la firma de ropa El Capote: «Surgió porque un amigo nos propuso hacer una sesión de fotos. Nos dijo que íbamos a encajar muy bien. No me había interesado en él en ningún momento. Siempre he escuchado su nombre, pero poco a poco fue surgiendo el amor entre nosotros», arranca diciendo.

Sorprendentemente, acto seguido se contradice y habla en pasado del padre de su hija: «Yo no diría que ha sido amor. Ha sido algo muy bonito porque ninguno de los dos teníamos una visión de tener una pareja. Yo le dije que era la última persona en la que me fijaría».

Entre ellos había chispa, pero tomaron la decisión de no ponerle «ninguna etiqueta» a su relación porque estaban «a gusto porque nos íbamos conociendo y cada vez iban mejor las cosas. En ningún momento nos presionamos, todo fue muy natural». Y recalca: «No pretendía ser la novia ni lo pretendo. Soy quien soy por mí y él es quien es por él».

Todavía colean las declaraciones de Bertín Osborne en las que dijo que el embarazo había sido un accidente. La propia Gabriela Guillén lo desmintió, pero ahora busca aclarar su postura: «Entiendo su reacción, no le juzgo. Se dice que no me ha dado mi lugar, él no me tiene que dar mi lugar, yo me lo doy», sostiene. Además, cuenta que el cantante también se lo dio al presentarle a sus amigos y parte de su familia. Esto para ella «ha sido suficiente».

Por último, Gabriela reconoce que ambos negaban su relación sentimental porque alcanzaron un pacto de forma natural por el que mantendrían su relación «en la intimidad». Concluye asegurando que «todo que ha sido muy bonito, no había necesidad de contarlo, él me había advertido cuando se entere la gente esto va a ser una bomba y yo me reía ¡Y tanta razón que tenía».

Al hilo de esto, Bertín fue tibio cuando el pasado mes de abril salió a la palestra por vez primera el nombre de Gabriela: «Estar todo el tiempo diciendo que son amigas mías, con las que me da la gana salir y salgo, pues no tengo ningún problema. Pero es un coñazo (…) ¿una amiga especial? Pues sí, pero es que tengo unas pocas», dijo a Look.

Cabe destacar que Gabriela trabaja como empresaria y cuenta con una clínica estética en la capital bajo el nombre de MGG Beauty, la cual posee dos locales en la ciudad.