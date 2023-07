Gabriela Guillén da la cara y contradice a Bertín Osborne: «¿Un accidente? Él dirá lo que quiera»

La sorprendente sexta paternidad de Bertín Osborne han convertido a la madre, Gabriela Guillén, en la persona más buscada del momento. Cuando parecía que nada podía eclipsar la boda de Tamara Falcó y su luna de miel con Íñigo Onieva, la opinión pública ha recibido una fuerte sacudida al conocer esta impactante noticia. El presentador de 69 años y la fisioterapeuta de 32 van a ser padres de un bebé que nacerá de una relación que ninguno de los dos catalogó nunca de noviazgo.

Desde primera hora de la mañana, Bertín se ha blindado y tan solo ha concedido unas breves palabras trasladadas por Beatriz Cortázar al programa de Federico Jiménez Losantos: «El embarazo es real. No ha sido buscado, sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces. Eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada, asumiré mi responsabilidad con el bebé cuando llegue el momento. Procuraré que al niño o la niña no le falte de nada».

Unas declaraciones que han recibido duras represalias por parte de rostros conocidos como Mercedes Milá, quien ha tildado las palabras de «repugnantes», entre otras lindezas. La reacción de Bertín Osborne no había llegado todavía a oídos de Gabriela Guillén, quien ha querido atender a los medios de comunicación que le esperaban a pie de calle.

La madre del nuevo niño de Osborne ha sido muy contundente en cuanto ha sabido que el progenitor del niño que lleva dentro ha catalogado el embarazo como «no buscado, un accidente». Pone cara de sorpresa antes de esgrimir que «Bueno, él que dirá lo que quiera y que se haga responsable de lo que diga», ha dicho visiblemente molesta. Del mismo, también contradice las palabras de Bertín en las que asegura que están distanciados: «Sí que tenemos una relación. Obviamente que hemos tenido una relación de lo que haya sido, pero no es pasado».

La joven ya rompió su silencio hace unas horas, tal y como puedes leer en Look, sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando se ha mostrado muy categórica a propósito de su primer embarazo. Reconoce que está «feliz e ilusionada y para mí eso es lo más importante». Lo que sí que quiere dejar rotundamente claro es que «ha sido una sorpresa, pero no un accidente».

Pese a que ha reiterado en varias ocasiones que no quería entrar a opinar, la joven de origen costarricense ha acabado haciéndolo. Preguntada por su preferencia, desvela que «quiero una niña». En ese instante, una reportera le recordaba que Bertín Osborne ya tenía muchas hijas, a lo que Gaby -como él la llamaba cariñosamente- ha sacado pecho: «Ya, pero esta va a ser mía, es mía, mi hija».

Evita pronunciarse sobre cómo le dio la noticia al padre, aunque resopla para medir sus palabras. Guillén cuenta que «estoy bien, no estoy teniendo náuseas ni mareos ni nada». Quizá lo más sorprendente haya sido conocer que prácticamente nadie de su entorno conocía que estaba en estado de buena esperanza: «Se lo había contado a muy poca gente. Mi familia se ha enterado por la prensa y todo esto no es fácil. Es una decisión mía, es mi vida», concluye.