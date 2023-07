Mercedes Milá estalla contra Bertín Osborne: «Es repugnante»

Bertín Osborne (69) se ha convertido en protagonista indiscutible de la crónica social de nuestro país en las últimas horas, después de que, primero, una reconocida revista especializada anunciara que va a convertirse en padre por séptima vez, y posteriormente; él mismo se pronunciara al respecto de lo que debería ser una feliz noticia. Pero nada más lejos a la realidad (parece).

«El embarazo es real. No ha sido buscado, sino un accidente, cosas que pasan en una relación muchas veces. Eso no quita que yo no vaya a asumir mis responsabilidades como siempre he hecho. Intentaré ayudar, estaré con el niño o niña y procuraré que no le falte de nada, asumiré mi responsabilidad con el bebé cuando llegue el momento. Procuraré que al niño o la niña no le falte de nada», han sido las primeras palabras de Bertín tras ver la luz esta información, en el programa de Federico Jiménez Losantos.

Ha sido la revista Lecturas quien este miércoles confirmaba la inminente próxima paternidad del cantante con Marlises Gabriela Guillén, la joven de 32 años con quien se relaciona sentimentalmente al presentador desde el pasado mes de abril, cuando ambos protagonizaron una campaña publicitaria para la firma de moda de inspiración taurina, El Capote; si bien para él era «una amiga especial, como tantas otras».

Sea como fuere, lo cierto es que como era de esperar, la noticia, ha despertado casi de inmediato un aluvión de reacciones por parte de los usuarios en la red, así como las de numerosos rostros conocidos. Casi tantas como las palabras del presentador de Mi casa es la tuya. ¿La última? La de Mercedes Milá (72), que se ha mostrado muy crítica con el madrileño. «‘Me sale del alma, Bertín nos conocemos desde hace años, pero esta reacción al embarazo de la chica con la que estás, estabas o lo que sea», ha comenzado diciendo la mítica presentadora de presentadora de Gran Hermano en un vídeo que ha compartido en su perfil de Instagram, donde reúne a más de trescientos mil seguidores.

«Tu reacción de que este hijo no es deseado, es tan repugnante, triste, es tan antigua, ocurría antes, cuando las mujeres se encontraban con que la persona con la que habían mantenido una relación se desentendían de las consecuencias», confiesa. «A ella le mando una abrazo enorme», concluye la catalana.

Su última aparición juntos

La última vez que Bertín Osborne y Grabiela se dejaron ver juntos públicamente fue en el cumpleaños de José Luis López El Turronero, el pasado día 1 de julio. Una fiesta en la evitaron pasar por el photocall y en la que, según varios testigos, se mostraron muy distantes, por lo que nada hacía presagiar que días después se conocería que se convertirán en padres de su primer hijo en común. «Me asegura que llevan un tiempo distanciados. En esa fiesta sus caras eran un poema. No había complicidad entre ellos. Estaban enfadados desde hacía tiempo, quizá esta noticia les ha distanciado», ha asegurado en este sentido la periodista Beatriz Cortázar (60).