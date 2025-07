Iker Casillas vuelve a estar ilusionado. Según ha podido saber LOOK en primicia, el ex jugador del Real Madrid ha pasado sus últimos días con Juliana Pantoja Beltrán, una psicóloga colombiana que, hasta ahora, era anónima en redes sociales -que las tiene abiertas-. Tal y como deslizan a este medio, desde Colombia aseguran que es mucho más que un affaire.

Precisamente, en su cuenta personal, el ex de Sara Carbonero ha compartido en los últimos días varias imágenes en Cartagena de Indias con mensajes de lo más llamativos: «Y uno vuelve al lugar que le gusta y le tratan increíble» o «La alegría no está en las cosas; está en nosotros». Una pista que da cuenta que está muy cerca de esta misteriosa joven que vive en Bogotá. Gracias a su cuenta de LinkedIn, conocemos más sobre la Pantoja colombiana y es que desde hace un año trabaja como client relationship en Syntex Health Colombia.

Los detalles y las pistas de su relación

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Juliana Pantoja (@julianapantojab)

Fiel a su estilo, por el momento el que fuera compañero de Sergio Ramos en el club merengue no se ha pronunciado al respecto. Sin embargo, las redes sociales de Julia dan pista de que sí que se conocen ya que el que fuera capitán de la Selección Española sí que interactúa con la colombiana en el universo 2.0. De hecho, el deportista retirado le ha dado ‘me gusta’ a algunas de sus publicaciones -además de seguirla en su cuenta de Instagram-.

Juliana Pantoja e Iker Casillas en su plan juntos en Colombia. (FOTO: (REDES SOCIALES)

Por su parte, la joven ha sido mucho más evidente ya que ha publicado un curioso selfie con el ex capitán del Real Madrid. A través de unas historias temporales, Juliana no ha escondido que ha estado con Casillas -que casualmente se encuentra en el país de residencia de la psicóloga-. De hecho, con total naturalidad, ha compartido un posado con el ex de Sara Carbonero de vacaciones, ambos muy sonrientes y en una jornada de sol -tal y como se puede apreciar por su vestimenta, que es de baño-.

Las vacaciones de Iker Casillas en Colombia

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Iker Casillas (@ikercasillas)

Ajeno a las noticias que llegan a España, Iker Casillas ha compartido varias instantáneas desde el otro lado del charco. El ex guardameta no ha publicado en su cuenta el selfie de Juliana, pero sí varios posados en solitario en los que aparece en el mar. De hecho, en las últimas horas ha querido despedirse del país con una fotografía en las exclusivas Islas del Rosario.