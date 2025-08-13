La inesperada petición de Madonna a León XIV: "No soporto ver el sufrimiento de los niños"

Madonna ha decidido dar un paso al frente y pedirle ayuda directa al papa León XIV ante lo acontecido en Gaza, y es que no puede soportar ver el sufrimiento de los niños, víctimas directas de la intensa guerra entre Palestina e Israel. De ese modo, la artista le ha lanzado un mensaje directo al Sumo Pontífice. Y es que pretende salvar «a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado de Gaza» antes de que mueran de hambre, apelando a su faceta como madre y haciendo referencia a sus propios hijos, –la cantante es madre de dos hijos biológicos, Lourdes Leon y Rocco, y tres niños adoptados en Malawi: David Banda, Mercy james y las gemelas Stella y Estere Ciccone–. De hecho, Madonna alega que ese es el mejor regalo que podría hacerle a Rocco, fruto de su relación con Guy Ritchie, quien acaba de cumplir 25 años.

Del mismo modo, puso a disposición de sus seguidores el contacto de diversas organizaciones humanitarias con las que colabora, entre las que destacan la World Central Kitchen y Women Wage Peace. «Hoy es el cumpleaños de mi hijo Rocco. Creo que el mejor regalo que puedo darle como madre es pedirles a todos que hagan lo que puedan para ayudar a salvar a los niños inocentes atrapados en el fuego cruzado en Gaza», ha escrito en sus redes sociales.

Del mismo modo, se ha lamentado por el hecho de que todos estén sufriendo, «incluso las madres de los rehenes. Rezo por su liberación», ha proseguido afectada la interprete de Like a Virgin. Una forma de impedir que los niños «mueran de hambre», por lo que pedido la intervención directa de León XIV, el único capaz de mediar en medio del conflicto y conseguir que reine la paz. «Santísimo Padre, por favor, ve a Gaza y lleva tu luz a los niños antes de que sea demasiado tarde. Como madre, no puedo soportar ver su sufrimiento», se ha dirigido directamente a él.

«Los niños del mundo pertenecen a todos. Eres el único de nosotros a quien no se le puede negar la entrada», se ha defendido. Y es que el número de víctimas a causa de la desnutrición y desde que comenzase la guerra en 2023 asciende ya a las 222, de las cuales 101 eran menores de edad. Un número que ha ido creciendo de forma alarmante en las últimas semanas, dada la escasez de alimentos y combustible que hay desde entonces.

Curiosamente, parece ser que Madonna y León XIV podrían ser incluso parientes lejanos, ya que comparten un ancestro común llamado Louis Boucher de Grandpré y que vivió en Canadá, según arroja una investigación genealógica. De hecho, la ascendencia del papa incluye raíces francesas, italianas, españolas y latinoamericanas. Del mismo modo, Robert Francis Prevost también tendría lazos familiares que le relacionan con Justin Bieber e incluso Justin Trudeau, –ex primer ministro de Canadá–.