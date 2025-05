La cara B de la inauguración de León XIV: de la charla de Felipe VI al plantón de Donald Trump

En LOOK hemos estado muy atentos a la inauguración del Papa León XIV. Es uno de los actos más importantes de la temporada, por eso los Reyes de España se han desplazado hasta El Vaticano para representar a nuestro país. Han coincidido con otras celebridades, como por ejemplo con la reina Máxima de Holanda, quien acaba de celebrar su 54 cumpleaños. Este diario ha destacado algunos detalles importantes, como por ejemplo el grave error que ha cometido María Jesús Montero. Sin embargo, hay muchos datos que se han quedado en el tintero, por eso exponemos a continuación la cara B de esta histórica jornada.

Lo primero que hay que destacar es que es la última vez que veremos a los grandes duques de Luxemburgo, Enrique y María Teresa, en un acto de estas características. Tal y como hemos informado, Enrique está a punto de abdicar en favor de su primogénito, Guillermo. Por ese motivo, si todo sale según lo previsto, será el heredero el encargado de representar a su país en los momentos importantes. Un detalle curioso es que la gran duquesa María Teresa no ha llevado el cabello cubierto, como sí ha hecho la Reina Letizia.

Nuevo éxito de los Reyes

Los Reyes en el Vaticano. (Foto: EFE)

Doña Letizia, una vez más, ha brillado con fuerza y ha demostrado su gran elegancia. Ha escogido para la ocasión un elegante vestido blanco, tono que tiene el privilegio de llevar y que está admitido por el protocolo. Es la misma norma que ha elegido Charlene de Mónaco, otra royal que también suele convertirse en protagonista gracias a sus looks.

Hay que hacer una mención especial a la amena conversación que don Felipe VI ha mantenido con el Papa. En un momento dado se ha acercado a él y han charlado durante unos minutos. Según ha podido saber este medio, Su Majestad le ha trasladado sus respetos y le ha dado la enhorabuena en nombre del pueblo español.

Las grandes ausencias

La reina Máxima ha estado en El Vaticano sin la compañía de su marido, el rey Guillermo. Aunque ella es católica, no puede vestir de blanco en un día como este porque su esposo es jefe de Estado de un país no protestante. El soberano de los Países Bajos no ha sido la única ausencia de la inauguración de León XIV, también ha faltado el presidente de Estados Unidos.

Donald Trump en un acto oficial. (Foto: Gtres)

Teniendo en cuenta los orígenes del nuevo Papa, muchos daban por hecho que Donald Trump iba a estar presente en la misa, pero no ha sido así. Pudimos verle junto a Melania Trump en el funeral del Papa Francisco, aunque esta ocasión ha sido diferente.

Harald de Noruega se ha sumado a la lista de ausencias, pero él sí ha tenido un detalle con León XIV y ha mandado un mensaje mostrándole sus felicitaciones. «Con ocasión de asumir el alto cargo como Obispo de Roma y Sumo Pontífice, les extiendo mis felicitaciones por el comportamiento de mí mismo y del pueblo de Noruega y mis mejores deseos para su salud y felicidad».

La cercanía de León XIV

El papa León XIV durante su presentación. (Foto: Gtres)

El Papa Francisco donó su vehículo oficial, así que León XIV está usando uno nuevo. Es un coche moderno, alemán y blindado que se aleja del que utilizaba su antecesor. No obstante entre ellos hay muchas similitudes, pues ambos se han ganado el respeto del pueblo. El nuevo Pontífice ha estado pendiente de todo y se ha mostrado cercano y atento, igual que hacía Francisco.