A comienzos del mes de mayo del 2025, el Vaticano se llenó de esperanza al conocer al nuevo sucesor de Pedro: Robert Francis Prevost, que adoptó el nombre de León XIV. El Santo Padre salió a las 19.22 horas de la tarde del pasado 8 de mayo para saludar a los fieles y entonar su primer discurso. Sin embargo, antes de que saliera al balcón de la Plaza de San Pedro se pudieron conocer detalles de su personalidad, como sus raíces y todos los idiomas que habla a la perfección, entre los que está el español ya que a pesar de que nació en Chicago, durante mucho tiempo residió en Perú. Ahora, un medio estadounidense ha descubierto que el Papa tiene parentescos con famosos de la talla de Madonna o Justin Bieber.

El parentesco del Papa León con famosos

Pocos minutos después de su elección, el mundo entero pudo conocer muchos detalles y datos sobre el nuevo Santo Padre. En nuestro país llamó especialmente la atención que tenía raíces españolas por parte materna. De hecho, en su primer discurso, no dudó en entonar unas palabras en castellano. Un gesto muy aplaudido por todos los hispanohablantes.

El Papa León XIV en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Un mes y medio después del inicio de su pontificado, The New York Times ha hecho una exhaustiva investigación sobre León XIV en la que ha descubierto que el nuevo Papa tiene parentesco con muchos famosos muy conocidos en el mundo. Si por algo se caracteriza el sucesor de Francisco es por ser una persona muy familiar. De hecho, a pesar de estar completamente inmerso en el futuro de la Iglesia, sigue manteniendo contacto con ellos, tal y como dijo su hermano, John Prevost, a un medio extranjero: «El teléfono no ha dejado de sonar, llamadas, mensajes, emails sin parar… no he tenido tiempo de pararme a pensar, pero es totalmente surreal, tremendo. También es algo para estar muy orgulloso».

Madonna en la Semana de la Moda de Milán. (Foto: Gtres)

Debido a su actual deber en la Iglesia, es muy probable que León XIV no haya tenido tiempo para desgranar su árbol genealógico al completo. Es por ello que The New York Times Magazine, un mes después del cónclave, ha hecho un viaje en el tiempo hasta el siglo XVI y ha descubierto que el Santo Padre tiene antepasados en varios países del mundo, como en España, Canadá, Estados Unidos, Cuba o Francia, entre otros.

Justin Bieber en un concierto/ Gtres

Tal y como ha descubierto el medio citado, que se ha remontado hasta 1590, el sucesor de Francisco tiene, por parte materna, vínculo familiar con Pierre y Justin Trudeau, ex primeros ministros de Canadá y que serían sus primos novenos. Y no solo en el mundo de la política, un asunto que además le preocupa mucho a León XIV. El medio americano ha descubierto que también tiene parentesco con personajes de la actualidad social como Justin Bieber -que siempre ha profesado su fe- Angelina Jolie o Madonna.