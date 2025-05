3 curiosidades de León XIV: un papa muy familiar que juega al tenis y habla varios idiomas

Las Casas Reales más importantes de Europa se han reunido para recibir al nuevo papa, León XIV. Su nombre es Robert Francis Prevost y es el segundo pontícife de América. A diferencia del papa Francisco (Jorge Mario Bergoglio) procede el norte de continente. Tal y como hemos informado en LOOK en anteriores ocasiones, nació en Chicago en 1955, aunque pasó una larga temporada en Perú. Teniendo en cuenta los últimos acontecimientos, es un buen momento para poner encima de la mesa las curiosidades menos conocidas Su Santidad, quien ya se ha ganado el respeto de todos.

Un papa muy familiar

Antes de convertirse en el nuevo papa, León XIV se apoyaba mucho en su familia y ha decidido no cambiar sus costumbres. Este diario ha tenido acceso a unas declaraciones que dio su hermano en un medio extranjero, donde asegura que están en contacto permanente.

John Prevost, vive en Port Charlotte, en el suroeste de Florida y ha explicado que no ha dejado de recibir felicitaciones desde la famosa fumata blanca. «El teléfono no ha dejado de sonar, llamadas, mensajes, emails sin parar… no he tenido tiempo de pararme a pensar, pero es totalmente surreal, tremendo. También es algo para estar muy orgulloso».

John ha explicado que habla con su hermano a diario, de hecho tienen un juego que consiste en adivinar palabras e intentan practicarlo todos los días. Después comentó cómo había recibido la noticia del nombramiento y puso de manifiesto uno de los lados más personales del sumo pontífice: «Nosotros teníamos una ligera sensación, pero él no lo creía en absoluto. Yo sí porque lo que leía y escuchaba era que había tres candidatos sobresalientes que estaban en primer, segundo y tercer lugar».

John Prevost, brother of the newly-elected Pope Leo XIV, speaks with @perezreports about his brother’s unexpected journey to the Vatican and what type of pope he could be. pic.twitter.com/RkVC45oldN — ABC News Live (@ABCNewsLive) May 8, 2025

«El cardenal de Filipinas, el secretario de Estado y él. Y no sé qué habrá de cierto pero uno de los sacerdotes de Providence me dijo que en Las Vegas las probabilidades de que le tocara a mi hermano eran de 18 a 1. Pensé que estaba bromeando, pero era verdad. Se lo dije a Rob y no lo creyó, yo tampoco. Debo decir que el papa León no lo creyó en absoluto. La actitud era que no podía haber un papa estadounidense».

Habilidad con los idiomas

El papa León XIV ha conseguido ganarse el aplauso de toda Europa y lo cierto es que se merece haber llegado tan lejos, pues ha dedicado su vida a ayudar a los demás. Ha estado de misionero durante mucho tiempo y ha tenido oportunidad de formarse en distintos idiomas, de hecho antes de ser papa ya tenía un alto cargo en El Vaticano debido a su buena reputación.

El Papa León XIV en el Vaticano. (Foto: Gtres)

Algo que poca gente sabe es que Leon XIV es capaz de hablar perfectamente en español, italiano, francés, inglés y portugués. Dejando a un lado su brillante trayectoria académica, hay que tener en cuenta que nació en Estados Unidos, pero su padre tiene ascendencia francesa e italiana. Por su parte, su madre ha estado vinculada a España.

Con sólo 22 años ingresó al noviciado de la Orden de San Agustín de Saint Louis y se licenció en Teología y en Derecho Canónico, pero también es un aficionado al deporte.

El deporte preferido del papa

El Papa León XIV en San Pedro. (Foto: Gtres)

El fútbol y el tenis ocupan un papel importante en la vida del papa Leon, aunque estuvo un tiempo sin practicar este último. «Desde que salí de Perú he tenido pocas ocasiones de jugar, así que tengo muchas ganas de volver a la pista», declaró en una de sus entrevistas, antes de convertirse en la máxima autoridad del Vaticano.

También hay que tener en cuenta que es un intenso seguidor del béisbol, concretamente de los Chicago White Sox. Es más, este último detalle le costó una polémica porque en su tierra natal había ciertas personas que le reclamaban más apoyo al equipo.