Asraf Beno hace balance de su primer mes como padre: "Es difícil"

El 22 de junio del 2025 será un día que Isa Pantoja nunca olvidará. La hermana de Kiko Rivera se convirtió en madre por primera vez junto a Asraf Beno, su marido. Aunque era la segunda vez que daba a luz -ya que cuando era menor de edad se quedó embarazada de Alberto Isla, con el que tuvo a Albertito, su primogénito-, la ilusión ha sido la misma, aunque su situación familiar sea muy distinta -ya que actualmente no tiene relación con nadie del clan Pantoja, a excepción de su prima Anabel-.

Hace justo un mes que la colaboradora televisiva se preparaba para la llegada de Cairo, su vástago en común con su marido. Durante la dulce espera, el matrimonio ha hecho partícipes a sus seguidores de cómo han sido estos meses llenos de altibajos -ya que no todo ha sido color de rosas en sus vidas-. De la misma manera, ahora que son uno más en casa, también quieren visibilizar que, a pesar de la alegría de la llegada de su hijo, también existe una cara B.

Así ha vivido Asraf la llegada de Cairo

La llegada del bebé no ha sido una situación novedosa para Isa que hace más de diez años se convirtió en madre por primera vez. Sin embargo, sí que lo ha sido para Asraf, que su vida es muy diferente a la de hace un mes y «más difícil», según ha contado en las últimas horas.

En los próximos días se espera que la familia viaje hasta Marruecos para que la familia del yerno de Isabel Pantoja conozca a su primer hijo, al que no han mostrado en redes sociales -al igual que al primogénito de Isa-. Durante todas estas semanas, ha sido precisamente Asraf el ‘portavoz’ del clan y tras el nacimiento del menor, acudió a ¡De viernes! para contar su experiencia como padre primerizo: «Isa se asustó un poco porque se acordó de su parto anterior, que también fue por cesárea porque el niño tenía la cabeza un poco girada y no podía salir por el canal del parto, pero la verdad es que salió muy bien y se está recuperando genial, a los tres días ya estaba cambiándole el pañal a Cairo. Pienso que he tardado mucho en tener a mi bebé y he perdido años a su lado y siento que el tiempo para super rápido y no quiero».

A escasas horas del primer «cumplemes» de Cairo, ha sido Beno el que ha reaparecido en sus redes sociales para hacer un balance de estos últimos 30 días de su vida y los primeros 30 de su paternidad: «Hay que ver lo rápido que pasa el tiempo, que Cairo cumple un mes. Mañana cumple un mesecito. Lo vamos a celebrar con una tartita y un globito y, bueno, aunque no pueda soplar, lo va a celebrar. El primer mes es muy difícil, la verdad. Descansas poquísimo, pero bueno, estamos muy contentos y muy felices y ya más acomodados».