Isa Pantoja ha dado a luz a su primer hijo en común con Asraf Beno -el segundo para la hija de Isabel Pantoja y el primero para el ex concursante de Supervivientes-. «Ya te queremos con locura», ha escrito en sus redes sociales.

Desde que anunciara su embarazo, la realidad es que no ha sido un embarazo nada fácil para la joven, ya que además de las preocupaciones familiares (como fue el ingreso de Alma, la hija de Anabel Pantoja, el pasado mes de enero), se le suma a su distanciamiento con Kiko Rivera, su hermano, y con Isabel Pantoja, su madre, con los que no tiene ningún tipo de relación desde hace años. Es por ello que su bebé llega para inundar su casa de alegría y completar la familia que había formado con Alberto, su primogénito -que ya es hermano mayor- y con el ex concursante de Gran Hermano VIP -el reality en el que se conocieron por primera vez y donde comenzó su historia de amor-.

Así ha sido el embarazo de Isa Pantoja

Isa Pantoja en 'Vamos a ver'.

A finales del 2024, la pequeña de los Pantoja anunció a golpe de exclusiva su segundo embarazo una vez superada la barrera del primer trimestre. Durante todos estos meses, la hija de la intérprete de Marinero de Luces ha vivido varios sobresaltos, como fue el ingreso de su sobrina Alma, la primogénita de su prima Anabel. De hecho, Isa no dudó ni un momento en desplazarse hasta Canarias para apoyar a su prima, a la que quiere como una hermana. «Estoy a la espera de que todo vuelva a la normalidad. Una niña tan pequeñita, tan sana, tan buena. La situación ha sido un horror, es que no puedo decir otra cosa. Hemos hecho lo que teníamos que hacer, que es estar y apoyar a Anabel. En mi caso como prima, pero porque también entiendo lo que significa la palabra madre y necesitaba estar a su lado».

A todo ello se le sumó un susto de salud que vivió poco tiempo después de anunciar su embarazo tras sentir taquicardias: «Me ha entrado como un sudor, náuseas, me mareaba… He cerrado los ojos, veía estrellas y todo negro, no escuchaba. No sé que ha pasado, he perdido el conocimiento y cuando me he despertado había un montón de gente. Supongo que será la tensión, así que ya os contaré. Pero qué sensación más mala. Es como que el pulso se acelera, te quedas sin fuerzas, con pitos en los oídos, pierdes la vista y ya no te acuerdas de nada. Ayer el pulso me iba rápido también».

Isa Pantoja y Asraf Beno en '¡De viernes!'.

Finalmente, otro de los momentos que no dudó en compartir con la audiencia fue el gender reveal -la fiesta de revelación del sexo- que hizo en ¡De Viernes! Para que todos los telespectadores pudieran conocer en directo el género del bebé que esperaba con Asraf que, aunque se ha apartado de los medios, no quiso dejar sola a su mujer.