Anabel Pantoja ha regresado a Andalucía por un motivo muy especial. Tres meses después de que su hija recibiera el alta médica, la creadora de contenidos se ha desplazado hasta su tierra natal para cumplir una promesa. Durante la estancia de Alma en el Hospital Materno Infantil de Canarias, la sobrina de Isabel Pantoja estuvo completamente desconectada de redes sociales. Sin embargo, su entorno cercano desveló que la ex colaboradora de televisión se refugió entonces en la oración. Es por ello que, con su hija ya en casa, la prima de Kiko Rivera se ha desplazado hasta un lugar donde peregrinan muchos devotos para dar las gracias por milagros.

Las imágenes de su viaje a la Aldea del Rocío

Hace unos días, Anabel voló de Canarias a Madrid para recoger los enseres que tenía en su piso alquilado en la capital española y en el que residió durante su etapa como tertuliana en Telecinco. Tras ello, la creadora de contenidos cogió un tren hasta Sevilla, su ciudad natal, para estar cerca de los suyos.

La visita de Anabel Pantoja a Almonte. (FOTO: GTRES)

Entre sus planes, la sobrina de la intérprete de Marinero de Luces ha hecho una parada hasta Almonte para ver a la Virgen del Rocío, de la que es muy devota su familia paterna. A través de sus redes sociales, donde actualmente acumula dos millones de seguidores, la empresaria ha compartido cómo ha sido su visita a esta aldea de Huelva a la que llevaba años sin ir y que para ella era una parada obligatoria tras una etapa delicada en su vida personal. «Era obligatorio para darle las gracias», ha escrito. Unas palabras cargadas de gran significado antes de entrar en el santuario de Nuestra Señora del Rocío.

Un momento de tensión en su relación

Esta visita a este lugar sagrado llega días después de que haya salido a la luz que, probablemente, la investigación sobre las lesiones de su hija Alma se archive entre tres y cuatro semanas.

Anabel Pantoja y David Rodríguez. (Foto: Gtres)

Sin embargo, la influencer sigue en el ojo mediático debido a que no estaría atravesando su mejor momento sentimental con David Rodríguez, su pareja y el padre de su hija Alma. Hace unos días, salió a la luz que la pareja protagonizó una discusión, tal y como relató Sandra Aladro en Vamos a ver: «A la vista de cualquier testigo que estuviera por allí, Anabel y David tuvieron una fortísima discusión.Fue larga, fue intensa… No puedo confirmar el motivo y por eso no voy a especular al respecto (…). Una vez terminada la discusión cada uno se fue por un lado y estuvieron sin hablarse las siguientes horas (…). Apenas han estado 48 horas en Las Palmas. Es evidente que Anabel ya no quiere estar sola en Canarias cuando su pareja se va a trabajar y ella le acompaña con su hija. Ella se queda en Sevilla mientras David cumple con sus compromisos», comentó la colaboradora en el programa matutino que presenta Joaquín Prat.