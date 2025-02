Las significativas palabras de Anabel Pantoja en el cumplemés de su hija Alma: "Te amo"

Anabel Pantoja y David Rodríguez están de celebración, o más bien su hija Alma. La pequeña ha cumplido su tercer mes de vida. Sus padres están siendo investigados. Ahora, pocas semanas después, parece que todo vuelve a la tranquilidad y la sobrina de Isabel Pantoja ha tenido unas palabras dedicadas a su niña en su día especial: «Te amo, mi sirenita».

«Hoy cumple mi niña 3 meses y no podemos estar más felices de tenerte mi vida entera», ha comenzado diciendo la televisiva en una historia publicada en su cuenta personal de Instagram. En ella se ve a la pequeña Alma parcialmente. La niña se encuentra tumbada en su silla zarandeándose lentamente mientras suena una melodía infantil. Lo hace en Córdoba, el segundo destino al que tenían sus padres ir en este viaje a la península.

La felicitación de Anabel Pantoja a su hija Alma. (Foto: Instagram)

Un viaje que empezó en Sevilla y en el que tienen muchos planes que hacer antes de regresar a las Islas Canarias. En su primera parada aprovecharon para hacer las presentaciones pertinentes, ya que muchos de sus seres queridos no conocían todavía a su bebé. Tanto es así que, hasta la prima de Anabel, Isa Pantoja reconoció que no había tenido la oportunidad de conocer al nuevo miembro de la familia, dado que cuando la visitó en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria no pudo verla. Aunque ambas han coincidido en la capital hispalense, se desconoce si el encuentro llegó a producirse.

Ahora en Córdoba tienen otra misión. Una cita que no podía faltar, la presentación de Alma a su familia paterna. Esta es la primera vez que la pareja ha viajado a sus tierras natales desde que nació su hija, por lo que no habían tenido tiempo de que el entorno del fisioterapeuta tuviera en sus brazos a la niña. Ambos padres están aprovechando también estos días para llevar a cabo sus gestiones pendientes y, aunque no han dado declaraciones durante este viaje, pronto regresarán a la Sevilla natal de Anabel.

Anabel Pantoja y David Rodríguez junto a su hija Alma. (Foto: Instagram)

La investigación sigue abierta

Después de tener un inicio de año complicado Anabel y David parece que están volviendo poco a poco a la normalidad. Una normalidad que llevaban buscando desde que el pasado 27 de enero Alma recibiera el alta tras su ingreso hospitalario en Gran Canaria. Tras 18 días la pequeña pudo volver a casa con sus padres. No sería hasta tres días después cuando, el 30 de enero, se confirmó que los progenitores de la niña de solo dos meses estaban siendo investigados por el ingreso de la menor.

Fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias quien emitió el comunicado donde se daban algunos detalles sobre el procedimiento judicial. En él se busca aclarar las causas y el mecanismo de producción de las lesiones que presentaba Alma con el único fin de protegerla. La niña sufrió una crisis el día 9 de enero y fue entonces cuando la pareja acudió rápidamente al centro hospitalario. El 17 de enero se emitió el parte de lesiones de la pequeña con todos los detalles de su estado, datos ratificados por un médico forense. Con esto y sólo 10 días después la sobrina de la tonadillera y su pareja se presentaron ante el juez el 27 de enero, mismo día en el que Alma recibió el alta. No se les impuso ninguna medida cautelar y ambos están colaborando con la investigación donde están revisando las cámaras de seguridad del centro comercial en el que se encontraban el día de los hechos. Esta prueba clave podría dictaminar finalmente el destino al que se enfrentan Anabel y David.