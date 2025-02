Isa Pantoja es conocida por hablar abiertamente de su vida y su entorno. Una vida que ha tenido claroscuros en los últimos años y que ha hecho que se aleje de miembros de su familia como es su madre. La hija de Isabel Pantoja está embarazada de su segundo hijo y muy pronto llegará al clan un nuevo ser que puede dar un poco de luz a este momento por el que están pasando y una nueva oportunidad a su madre de reconciliarse.

Más allá de las tensiones familiares, Isa ha mantenido una buena relación con su prima Anabel Pantoja. Esta última está atravesando uno de los peores momentos de su vida, igual que su pareja David, al estar siendo investigados por lo sucedido con la pequeña Alma. La niña fue ingresada el pasado 9 de enero en la Unidad de Medicina Interna del Hospital Universitario Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria. Tras su regreso a casa parece haberse calmado todo un poco, pero el hecho de que el procedimiento judicial permanezca abierto y David y Anabel investigados hace que sus vidas no puedan volver a la normalidad.

Anabel y David junto a Alma. (Foto: Gtres)

Una de las últimas apariciones de la sobrina de Isabel Pantoja ha dado mucho que hablar, y es que, aunque ella no hablara demasiado, sí que pronunció palabras que no sentaron demasiado bien. Anabel se mostró molesta ante los periodistas que buscaban respuestas sobre su estado, el de la niña y la situación que están viviendo, pero lejos de lograrla contestación que esperaban la prima de Isa Pantoja se limitó a pedir que no la grabaran por ir con su hija. «Deja de grabar», decía. «Voy con la niña», continuaba. «¿Vas a seguirme hasta el coche?», prosiguió diciendo al llegar a Sevilla.

Anabel Pantoja llega a Sevilla (Foto: Gtres)

Este encuentro con la prensa ha provocado que su llegada a la capital hispalense haya sido poco discreta, llegando a generar un gran debate sobre si su actitud ante las cámaras ha sido la más apropiada. Pronunciándose sobre lo ocurrido, su prima, Isa Pantoja, ha sacado a relucir su faceta más sincera y ha confesado que no está de acuerdo con la reacción de Anabel, pese a mantener una muy buena relación con ella. «No justifico su actitud», pronunció en Vamos a ver la hermana pequeña de Kiko Rivera. Aunque Isa ha reconocido en el programa de Joaquín Prat que Anabel está mejor de ánimo, la preocupación persiste. «Superado el shock inicial, uno ya es consciente de lo que puede pasar, entonces ya empiezas a asimilarlo. Obviamente hay preocupación, pero volviendo a la normalidad. No van a decir nada, no se van a pronunciar», aseguró la hija de la cantante.

Isa Pantoja se sincera en ‘Vamos a ver’. (Foto:Mediaset)

Sus palabras intentaban justificar un poco la actitud de Anabel en su llegada a Sevilla, pero ciertamente también la recriminó al confesar que siempre hay que intentar dar una buena contestación, aunque a veces resulte complicado. Ella misma se puso como ejemplo, empatizando con lo que está pasando su prima. «Te lo digo yo, que cuando tuve a mi hijo las cámaras me persiguieron hasta el hospital e incluso entraron allí», argumentó. Un argumento que siguió con un nuevo intento de defender a la sobrina de la cantante de Marinero de luces. «Como prima, como persona, como madre, también la entiendo», dijo, añadiendo también: «Llega un momento en el que uno no sabe cómo controlar porque se te va la situación de las manos. No justifico su actitud, que tenía que haber sido correcta, pero como prima, como persona, como madre, también la entiendo». Un entendimiento que no sabemos si Anabel comparte y si esto puede provocar un enfrentamiento entre ambas o generar tensiones.

¿Conocerá Isa a la hija de su prima?

La sinceridad de Isa ha podido ponerla en una encrucijada, ya que a diferencia de David y Anabel que han mantenido su silencio en todo momento, ella ha preferido hablar abiertamente, al menos durante el programa, donde incluso reconoció que, todavía no conocía a Alma, cuando la pequeña cumple tres meses este 23 de febrero, pero que quería hacerlo pronto. Una actitud muy diferente a la que ha mostrado en la estación cuando iba a Sevilla. A diferencia de su comunicado en el programa de Telecinco, Isa se ha mantenido muda a las preguntas de los periodistas dejando en el aire si conocerá a la hija de su prima en los días que ambas coinciden en la ciudad andaluza.

Este encuentro que tal y como manifestó Isa Pi esperaba que se produjera, puede que esté lejos de llevarse a cabo, ya que ninguna lo ha confirmado. «Me encantaría tener la oportunidad de que me viesen embarazada y conocerla», dijo en Vamos a ver refiriéndose a la pequeña Alma. Puede que su nuevo silencio al respecto sea la prueba de la falta de aprobación de Anabel a sus palabras y el inicio de una tensión entre ellas en medio de la tempestad que está viviendo el clan Pantoja.