Anabel Pantoja contra las cuerdas: o David o su familia

Hoy se cumplen treinta días desde que comenzó la peor pesadilla jamás soñada por Anabel Pantoja. El 17 de enero de 2025, el equipo de pediatría del Hospital Materno Infantil de Las Palmas de Gran Canaria enviaba un parte de lesiones al juzgado y a la Dirección General de Protección de la Infancia y la Familia por las lesiones presentadas por su hija. La bebé, hija de Anabel y del fisioterapeuta cordobés David Rodríguez, había ingresado el 9 de enero de urgencias y permanecía en la Unidad de Medicina Intensiva. Tras siete días de pruebas médicas, el diagnóstico de la pequeña estaba claro para los facultativos y no coincidía con el relato de los padres. Las lesiones que presentaba la menor no estaban justificadas por lo narrado por sus progenitores y eso obligaba a los médicos a informar el juzgado. Comenzaba así un calvario para Anabel y David que, un mes después, no solo no se ha resuelto sino que ha puesto al descubierto nuevas desavenencias familiares.

El primer shock para Anabel fue ser informada de que dicho parte de lesiones era notificado al juzgado ese mismo día. A su alrededor, en esos momentos, tenía a gran parte de su familia, y también a sus mejores amigos. Hacía casi una semana que su tía, Isabel Pantoja, se había desplazado a la isla junto a su hermano Agustín para apoyarla. De forma fugaz, pero no menos urgente, lo habían hecho también sus primos Kiko e Isa Pantoja. A ninguno de ellos les había preocupado la situación de ruptura familiar a la hora de subirse en un avión para a abrazar a Anabel, que permanecía día y noche junto a la sala de la UMI rezando por la recuperación de su hija. Su madre, Merchi, y los padres de David, eran su bastón en esas largas horas de hospital para sobrellevar la angustia de la lucha de una bebé por salir adelante. Eso era lo importante y para eso estaban todos allí, por lo que el asunto del juzgado pasó a ser un problema menor del que ni siquiera hablaron con sus seres queridos. Por ocultación o por ignorancia de la trascendencia, el caso es que sus desvelos en aquellas horas críticas eran otros.

Anabel Pantoja y David Rodríguez en Madrid. (Foto: Gtres)

El 18 de enero, Pantoja regresó a Madrid con la maleta llena de esperanza por la recuperación de su sobrina nieta. Las noticias iban siendo esperanzadoras desde hacía días y todos los pasos eran en un único sentido: la curación. Pantoja había dejado a un lado sus discrepancias con David, con el que no se hablaba desde que rompió su relación laboral con él tras la gira americana del 2023, pero nada más que a un lado. Las diferencias con el joven que un día fue su fisio, tanto las suyas como las de su hermano Agustín, habían pasado a un estado de letargo con el ingreso de Alma, pero no tardaron en despertar. Los Pantoja no olvidan y, con la hija de Anabel ya fuera del hospital, la cruzada contra David cobró más fuerza que nunca.

El 27 de enero la pequeña recibió el alta apenas unas horas después de que sus padres fueran interrogados en el Juzgado de Instrucción número 4 de Las Palmas. Desde el día 21, y aunque no había trascendido, un juez les había imputado a ambos como «presuntos responsables de los delitos de lesiones graves» sufridos por su hija. Estaban investigados por un presunto delito de maltrato infantil, y la noticia corrió como la pólvora una vez que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias la confirmó oficialmente. No tardó en saberse que el suceso que llevó a la menor al hospital tuvo lugar mientras quedaba al cuidado de su padre en el coche mientras su madre, Anabel, se bajaba para realizar una compra rápida. Pese a estar investigados ambos cuidadores, todas las miradas se pusieron sobre David. También, la de Isabel Pantoja.

La cantante, preocupada por la gravedad de la situación de su sobrina, puso a su disposición un equipo de abogados penalistas por si la investigación no se archivaba y tocaba defenderse ante el tribunal. Pero solo y exclusivamente para ella. El boicot a David había comenzado. Si venían curvas, las tendría que afrontar él solo. Para los Pantoja, la responsabilidad tenían su nombre.

Así las cosas, el fisioterapeuta, de 26 años, se vio solo ante el abismo de una acusación para la que ningún padre está preparado. Con su familia como apoyo moral, buscó auxilio en su entorno profesional y encontró en Mariló, antaño una de las mejores amigas de Pantoja, un salvavidas. La gerente de la clínica en la que trabaja como fisioterapeuta en Córdoba, y amiga personal desde hace años, le ha brindado todo el apoyo que pueda necesitar en esta dura travesía, tanto médico como legal. Pese a que todos confían en el archivo del caso, el peor escenario está ya contemplado para defender en los tribunales su inocencia.

Anabel Pantoja, David y el conmigo o contra mí

Y en medio de todo esas tensiones, una vez más, está Anabel. El único miembro de la familia que durante años ha navegado en todas las aguas de los conflictos familiares sin hundirse tiene que remar una vez más entre presiones del ya famoso conmigo o contra mi. Sabe que su gente no quiere a David, pero ella sí. Hasta la fecha, ha sabido nadar y guardar la ropa, pero esta vez están demasiadas cosas importantes en juego. Recuperar la salud de su hija y salir indemne de la investigación judicial por presunto maltrato infantil son dos batallas muy duras de librar a las que poco ayudan aquellos que quiere que se enfrente sola al peligro y se aleje del padre de su hija.