Nuevo y tranquilizador mensaje de Anabel Pantoja en plena tormenta: "Estamos bien"

El 9 de enero la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez fue trasladada de urgencia a la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Materno Infantil de Canarias. La influencer no emitió ningún comunicado hasta que la situación se estabilizó. Con el paso del tiempo la familia consiguió salir adelante, pero hace unos días salió publicada una nota de prensa que volvió a despertar el interés del público.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anunció que la pareja estaba siendo investigada para descubrir el motivo por el que la bebé había tenido que ser atendida de urgencia. La sevillana ha dado la cara en todo momento, pues es un procedimiento protocolario cuyo objetivo busca proteger al menor. Anabel ha dado unas declaraciones a través de sus redes, asegurando que está de acuerdo con las reglas establecidas, pues ella también quiere lo mejor para los pequeños de la casa.

El último mensaje de Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Anabel Pantoja y David Rodríguez están más unidos que nunca. Tal y como ha explicado Isa Pantoja, están tranquilos y saben que todo esto se resolverá más pronto que tarde. Hasta que llegue el momento, la creadora de contenido se está refugiando en su novio y en la familia que ha creado a su lado. De hecho ha compartido un nuevo y tranquilizador mensaje donde dice: «Aquí arriba, en nuestro espacio, estamos bien».

Ha acompañado estas palabras con una imagen donde aparecen reflejadas unas estrellas y unos cohetes espaciales. Anabel ha creado su propia atmósfera para alejarse del ruido y centrarse en lo único que verdaderamente le importa: el bienestar de su hija.

La valentía de Anabel Pantoja

Anabel Pantoja ha actuado de una forma coherente. Empezó siendo famosa por ser la prima de Kiko Rivera y ha acabado convirtiéndose en una estrella que brilla con luz propia. Lo ha conseguido gracias a su talento para conectar con el público. Siempre ha ido con la verdad por delante, de ahí el último vídeo que ha publicado en su cuenta de Instagram.

Ha hablado en primera persona de lo sucedido y ha explicado: «Lo único que hemos hecho ha sido amar, cuidar e intentar salvar y proteger todo lo que tenga que ver con Alma. A pesar de hacer las cosas bien, colaborar y hacer todo lo correcto, como cualquier ciudadano, se han filtrado cosas, se han dicho barbaridades».

Anabel Pantoja y David Rodríguez en un evento. (Foto: Gtres)

Según ha insinuado, cuando la situación se haya calmado y el asunto de su hija esté resuelto va a tomar medidas porque hay algunas personas que han cruzado los límites. «Se están publicando mentiras, cosa que no me preocupa absolutamente nada, me duele en el alma porque se nos está acusando o poniendo en el ojo de algo que no hemos hecho, pero no me preocupa porque sabéis dónde tengo la cabeza. En la salud de Alma y en que esto se resuelva».

Anabel Pantoja está siendo valiente. Hace unas semanas se llevó un buen susto cuando tuvo que ingresar a su hija y ahora está esforzándose por resolver los últimos acontecimientos judiciales. Hay que resaltar que ha recibido el apoyo de grandes rostros, como por ejemplo el de la presentadora Emma García, quien ha aprovechado el altavoz que tiene en el programa Fiesta para mandar un mensaje de ánimo.