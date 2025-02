Después de unas semanas muy complicadas para toda la familia por la situación de la pequeña Alma, David Rodríguez ha tenido que abandonar las Islas Canarias y volver a la península. El novio de Anabel Pantoja ha volado hasta Sevilla acompañado por sus padres y ya se encuentra en Córdoba, donde va a retomar su actividad laboral.

El fisioterapeuta se ha mostrado muy hermético ante las preguntas de los reporteros que le esperaban en las instalaciones del aeropuerto de la capital andaluza. La pareja de Anabel Pantoja no ha querido hacer ningún tipo de declaraciones y no ha respondido a ninguna de las cuestiones que le han planteado los periodistas. David no ha aclarado si ha adelantado la vuelta al trabajo por algún motivo concreto, aunque todo apunta a que ha preferido guardar parte de su baja de paternidad para disfrutarla más adelante.

David Rodríguez en Sevilla. (Foto: Gtres)

Según la legislación vigente, las primeras seis semanas se tienen que disfrutar de manera inmediata tras el nacimiento del bebé, mientras que las otras 10 se pueden disfrutar cuando los padres consideren. El novio de Anabel Pantoja ha estado un total de 11 al lado de su hija y de su pareja, pero hay que tener en cuenta que el tiempo que Alma ha estado ingresada puede contarse de manera diferente.

David tampoco ha querido hablar sobre cómo afronta la separación física de Anabel Pantoja y su hija en este complicado momento, después de que se haya abierto una investigación en torno a las lesiones que presentaba su hija cuando fue ingresada a principios del mes de enero y de que se haya confirmado que ambos mantendrán equipos legales separados.

Anabel Pantoja y David juntos en Canarias. (Foto: Gtres)

Pese a que David y sus padres han regresado a la península en un momento delicado para la pareja, la realidad es que este viaje estaba ya programado con anterioridad. De hecho, hace algunos días, Belén Esteban confirmó que los padres del fisioterapeuta tenían previsto pasar un tiempo en Gran Canaria aprovechando unas vacaciones. Ahora todos han vuelto juntos a Córdoba para retomar sus respectivos compromisos.

El cambio de actitud de David Rodríguez

Desde que se conociera el inicio de las investigaciones, tanto David Rodríguez como Anabel Pantoja han sido vistos en varias ocasiones. En un primer momento el fisioterapeuta se mostró bastante cercano y hablador, incluso sonriente. Sin embargo, ahora a su regreso a Córdoba no ha querido hacer declaraciones y se le ha visto bastante serio.

Por su parte Anabel Pantoja continúa en la isla con su hija, donde lleva instalada ya bastante tiempo. La sobrina de Isabel Pantoja afronta con tranquilidad el proceso que tiene por delante y cuenta con el apoyo constante de sus seres queridos, en especial de su madre, Merchi, que no se separa de su lado.

Imagen publicada por Anabel Pantoja. (Foto: Instagram)

Pocas horas antes de que David Rodríguez abandonara la isla, él y Anabel Pantoja disfrutaron de una relajada velada rodeados de sus amigos. Unas últimas horas previas a su despedida en las que pudieron relajarse y dejar a un lado las preocupaciones por un momento.