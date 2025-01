Belén Esteban se pronuncia sobre la investigación a Anabel Pantoja por presunto maltrato infantil

El Juzgado de Instrucción número 3 de Las Palmas de Gran Canaria investiga a Anabel Pantoja y David Rodríguez como posibles responsables de un presunto delito de maltrato infantil contra su hija Alma. La menor estuvo hospitalizada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria entre el 10 y el 27 de enero. Fue el propio hospital quien, de oficio, remitió un informe al juzgado sobre su estado. La noticia se ha conocido en la tarde de este jueves, 30 de enero. Belén Esteban, amiga íntima de Anabel, sido una de las primeras en pronunciarse al respecto.

«Me he enterado hoy, no tenía ni idea. Sabéis que no voy a hablar del tema. Me lo han mandado compañeros, amigos…», ha comenzado diciendo la colaboradora de televisión. «Sé que es por un protocolo. Pero no tengo ni idea de nada», ha añadido Belén poco después de que María Patiño haya revelado que ella la avisó este miércoles, 29 de enero, de que la pareja había sido captada en los juzgados. «Sí, me lo dijiste, y yo llamó a Anabel y ella me dice que es un tema de papeleo», ha afirmado Esteban.

Preguntada expresamente sobre el estado de Anabel y David ante esta noticia, Belén ha admitido que no lo sabe. «No he hablado con ella de esto. Solo hicimos una videollamada para ver a la niña. Están felices con su pequeña. Yo sé muy bien quién es Anabel y quién es David», ha comentado muy emocionada.

El ingreso de la pequeña Alma generó una gran preocupación en la familia Pantoja. Las primeras informaciones eran alarmantes, lo que llevó a sus seres queridos a viajar a Canarias para acompañar a Anabel y David. Entre ellos, estuvieron Isabel Pantoja, sus hijos Kiko e Isa, así como amigos cercanos a la pareja, como la propia Belén Esteban o Raquel Bollo, entre otros. Afortunadamente, la bebé mostró una evolución favorable y, tras permanecer en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria, la semana pasada fue trasladada a planta. Finalmente, el pasado 27 de enero la propia influencer compartió la esperada noticia: su hija había recibido el alta y ya podían regresar a casa.

