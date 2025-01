Belén Esteban y Victoria Federica han protagonizado un proyecto conjunto que ha generado una enorme expectación en el mundo de la moda y la televisión. Se trata de la nueva campaña publicitaria de la marca de ropa española Nude Project, que ha logrado captar la atención de la audiencia no solo por la popularidad de las figuras involucradas, sino por la sorprendente mezcla de estilos y personalidades que ambas representan. Este inesperado encuentro entre dos mundos aparentemente opuestos ha sido un éxito rotundo, con un resultado que ha copado todo tipo de titulares en los medios de comunicación y en las redes sociales en las últimas horas.

Los seguidores de ambas figuras y los usuarios en general han mostrado un entusiasmo desbordante ante la colaboración de Belén Esteban y Victoria Federica, que rápidamente se ha vuelto viral. Los comentarios destacan el hecho de que la campaña es una representación de Las dos Españas, uniendo a diferentes sectores de la sociedad en un mismo espacio. Frases como «Por cosas como estas pago Internet», «Qué fantasía» o «2025 ya ha cumplido mis expectativas, que empiece 2026», reflejan el entusiasmo y la sorpresa del público ante la unión de estas dos mujeres tan distantes en cuanto a trayectoria y estilo se refiere.

Belén Esteban en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Así fue el rodaje de Belén Esteban y Victoria Federica para Nude Project

Aunque por el momento no se conocen demasiados detalles acerca de la campaña en sí misma, Belén Esteban se ha pronunciado sobre su experincia durante el rodaje de la promo en Ni que fuéramos Shhh, en TEN. La ex colaboradora de Sálvame se ha mostrado muy positiva sobre la colaboración con Victoria Federica. Asimismo, ha comentado que, a pesar de que la joven parecía nerviosa al principio, el ambiente durante la grabación fue relajado y divertido. Belén ha descrito a la hija de la infanta Elena y Jaime de Marichalar como una persona «tímida» pero «cercana», destacando que, aunque la influencer se mostró algo nerviosa, ambas conectaron rápidamente y se divirtieron durante la filmación. «Yo estuve con ella el miércoles, cinco o seis horas. Era la primera vez que la vi en persona. Fue un encuentro maravilloso. Ella es tímida. Cuando me vio percibí que le hacia gracia», ha comenzado diciendo Belén.

«Éramos un cuadro, ella y yo. Falta una sesión de fotos… Yo tengo que decir que ella estaba muy nerviosa. Ella aceptó rápidamente y yo también. Cuando nos vimos, ella estaba nerviosa y nada más verme, yo la llame Victoria y me dijo que la llamara Vic, porque sus amigos la llaman así. Tuve una conversación con ella de lo más light pero eso me lo quiero guardar para mí, fue una conversación de la vida. Victoria Federica me veía entrar en el ascensor y se descojonaba viva», ha añadido la televisiva.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de NUDE PROJECT (@nudeproject)

El anuncio en cuestión que protagonizan Belén Esteban y Victoria Federica muestra a ambas mujeres en un ascensor, cada una vistiendo algunas de las prendas de la marca Nude Project. Aunque el lugar es sencillo y cotidiano, ha sido muy elogiado por los expertos por lo fresco y original que resulta. El hecho de grabar en un espacio tan común como un ascensor refleja «el enfoque auténtico y natural de la marca». En el anuncio, las dos lucen un conjunto de la nueva colección femenina, pero lo curioso es que, aunque llevan la misma ropa, «su estilo personal hace que la prenda se vea diferente en cada una. Belén, con su energía y forma de ser extrovertida», y Victoria, más tranquila y reservada.

«Esta marca española ha logrado conectar con toda una generación de jóvenes que buscan autenticidad, estilo y un sentido de pertenencia. Lo que comenzó como un pequeño proyecto entre amigos se ha convertido en un fenómeno que mueve millones y que está conquistando mercados dentro y fuera de España. El crecimiento de Nude Project es un claro reflejo de cómo una buena idea, combinada con una ejecución impecable, puede transformarse en un fenómeno comercial», señalan desde Libre Mercado.