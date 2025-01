Belén Esteban desvela el motivo por el que está apoyando tanto a Anabel Pantoja

Belén Esteban ha regresado a Canarias. La colaboradora cogió un avión cuando se enteró de la situación que estaba atravesando Anabel Pantoja, una de sus grandes amigas. La primera vez que pisó la isla desde que se desató la tormenta fue el sábado 11 de enero. Según ha contado ella misma, pensaba quedarse hasta el martes 14, pero al ver que la sevillana estaba en buenas manos regresó a Madrid. Eso sí, con la promesa de volver.

La presentadora María Patiño ha explicado que Anabel Pantoja solicitó la presencia de Belén Esteban porque entre ellas hay una amistad muy estrecha. Ahora ha sido la ex de Jesulín de Ubrique quien ha desvelado el motivo de su último viaje a Canarias. Asegura que tanto Anabel como David Rodríguez, el novio de la influencer, habrían hecho lo mismo si ella tuviera algún problema.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

«Estamos aquí acompañando porque ellos lo harían con cualquiera de nosotros», ha declarado delante de los micrófonos de la agencia Gtres. Tiene claro cuál es la hoja de ruta que debe seguir, así que no ha dado información sobre la hija de Anabel, quien está ingresada en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria. «Yo de ese tema, si me permitís, no voy a hablar. No tengo que hablar», ha declarado cuando le han preguntado sobre el tema.

Belén no ha dejado pasar la oportunidad para agradecer el trato que está recibiendo la familia durante este proceso. Es consciente del interés que suscita todo lo que tiene que ver con Anabel Pantoja, pues es una influencer que acumula millones de seguidores en Instagram. Sin embargo, este es un tema delicado que requiere de una sensibilidad especial. «Muchísimas gracias por estar aquí», les ha dicho a los reporteros antes de entrar en el hospital.

Miguel Marcos, el otro apoyo de Anabel Pantoja

Belén Esteban no ha viajado sola a Canarias, le ha acompañado su marido Miguel Marcos, quien también mantiene un contacto estrecho con Anabel Pantoja. El matrimonio ha sido completamente discreto. Se desconoce donde se han alojado, pero han llegado al hospital en taxi. Belén se ha adelantado para atender a la prensa, pues es consciente de que Miguel es muy discreto.

Belén Esteban y Miguel Marcos en Canarias. (Foto: Gtres)

Son momentos complicados, pero afortunadamente la situación ha mejorado en las últimas horas. Fuentes cercanas han asegurado en al revista ¡Hola! que Alma, la hija de Anabel, se encuentra mejor. El proceso es lento, pero el optimismo se ha apoderado del ambiente.

El programa Fiesta ha ampliado esta información asegurando: «Son horas decisivas para el equipo médico que se está dedicando a la pequeña Alma. Sabemos que mañana lunes tienen previsto reunirse de nuevo con Anabel y David para ver si se podría pasar ya a la niña a planta».

Isabel Pantoja deja Canarias

Isabel Pantoja en Canarias. (Foto: Gtres)

Poco después de la llegada de Belén Esteban a la isla se confirmó que Isabel Pantoja había puesto rumbo a Madrid, ciudad donde ha fijado su residencia tras cerrar Cantora. La cantante ha estado muy pendiente de su sobrina. Reservó una habitación en el Hotel Santa Catalina junto a Agustín Pantoja, quien también se ha preocupado por la situación de la influencer. Ambos ha dado por finalizada su estancia en Canarias, pero no de descarta que regresen en algún momento para continuar arropando a la sevillana.