Así es Ambiciones, la finca donde Belén Esteban tiene vetada la entrada desde hace años

Belén Esteban y Jesulín de Ubrique mantuvieron una mediática historia de amor que acabó en el año 2000, poco después del nacimiento de su primera y única hija en común, Andrea Janeiro. La ex pareja mantiene una relación bastante complicada, de hecho Belén acaba de acusar a Jesulín de no haber llamado a Andreíta para felicitarle las fiestas navideñas. Pero, ¿qué ha pasado entre ellos y por qué hay tanta tensión?

Belén Esteban fue expulsada de Ambiciones, la finca que Jesulín de Ubrique compró en 1990 por 90 millones de pesetas. Es uno de los inmuebles más famosos de la crónica social, pero todavía hay muchos misterios que siguen sin estar resueltos. ¿Cómo es por dentro? ¿Cuántas habitaciones tiene? ¿Por qué el torero no vive allí junto a su mujer, María José Campanario?

Ambiciones es una finca de 300 hectáreas situada en Cádiz, concretamente en el municipio de Prado del Rey. Jesulín de Ubrique y María José Campanario han fijado su residencia en Arcos de la Frontera, una ciudad que se encuentra muy cerca del citado complejo. Dentro del mismo hay todo lujo de detalles: una piscina, una capilla, un gimnasio y una casa que tiene 10 habitaciones y 2.000 metros cuadrados.

Exterior de la finca Ambiciones. (Foto: Gtres)

Belén estuvo en Ambiciones durante su noviazgo con Jesulín, pero no guarda un buen recuerdo. Según ha contado en diferentes ocasiones, la familia Janeiro supuestamente no se portó bien con ella porque no quería que nadie se pudiera aprovechar de Jesulín. En aquel momento era un torero estrella y sus padres y hermanos intentaron protegerle de los agentes externos.

Una lujosa y elegante vivienda

Algunos personajes de la crónica social tienen fincas que también han generado numerosas polémicas, como es el caso de Cantora, la propiedad que Isabel Pantoja heredó de su marido Paco. Sin embargo, esta casa tiene un estilo muy diferente a la de Jesulín, quien ha cuidado al máximo todos los rincones de ambiciones. La elegancia impera en todas las estancias y hay habitaciones para todos, incluso para los pequeños de la familia. El torero puso una habitación de juegos, además de la piscina que hay en la zona del jardín.

Uno de los edificios de Ambiciones. (Foto: Gtres)

El marido de María José Campanario es un gran aficionado a la caza, así que en Ambiciones tiene su propia sala de trofeos con los animales que ha ido capturando a lo largo de su trayectoria. El mobiliario sigue un estilo rústico y clásico, pero todo lo que hay dentro de la finca son productos lujosos que no están al alcance de todos.

Una capilla privada

Jesulín de Ubrique coincidió con Blanca Romero en MasterChef Celebrity y entablaron una bonita amistad, por eso el torero le invitó a pasar un día en Ambiciones. Fue la actriz la que desveló a través de sus redes sociales que dentro de la finca había una capilla. En este templo se celebran eventos de carácter privado, como por ejemplo algunos actos religiosos de la familia Janeiro.

También hay un recinto para torear. Es allí donde Jesulín entrenaba antes de salir al ruedo. Hay que recordar que ha sido uno de los diestros más mediáticos de su generación.

Los otros expulsados de Ambiciones

Carmen Bazán en Ambiciones. (Foto: Gtres)

Belén Esteban no es la única a la que expulsaron de Ambiciones. Humberto Janeiro, padre del torero, vivió en la finca hasta 2003, año en el que se mudó a otra vivienda para empezar una nueva vida. Poco después fue Carmen Bazán la que siguió sus pasos. La matriarca dio una entrevista en televisión, insinuando que Jesulín podría sentir algo por Belén, atrevimiento que no le sentó nada bien ni al torero ni a su mujer.