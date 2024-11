Nuevo golpe para Isabel Pantoja: la DANA ha llegado a Cantora y ha invadido su gran refugio

La vida de Isabel Pantoja podría ser el argumento de cualquier película, de hecho se rumorea que la cantante está negociando con una productora internacional para hacer una serie basada en su biografía. Ha estado en la cárcel, le han roto el corazón, se ha enamorado de un político y ha perdido a su marido de una forma trágica. Los golpes se acumulan en su trayectoria y recientemente ha recibido otra noticia nefasta: la DANA ha llegado hasta su querida Cantora.

Isabel Pantoja se hizo con el control de la finca cuando falleció su marido. Con el paso del tiempo decidió instalarse allí, pues nunca ha terminado de sentirse cómoda estando expuesta. En Cantora ha encontrado el búnker perfecto para alejarse de las polémicas que han dañado su imagen pública. El problema, según informa la periodista Mónika Vergara, es que la DANA ha azotado con fuerza a este inmueble.

Mónika Vergara informando en ‘Fiesta’. (Foto: Telecinco)

Mónika ha intentado tranquilizar a los fans de Isabel, asegurando que teóricamente la artista está lejos de Andalucía. «En principio estaría en Madrid porque tiene que hacer una serie de gestiones, pero no sabemos dónde está. Aunque hay personas cerca de su entorno que nos dicen que está en Madrid», declara en el programa Fiesta.

Uno de los informadores que sostiene que Isabel Pantoja está en la capital es Antonio Rossi, quien lleva años siguiendo de cerca la trayectoria de la intérprete.

El agua llega hasta Cantora

La DANA ha azotado duramente a Valencia, aunque hay otros puntos de la geografía española que también han salido perjudicados, como algunas zonas de Andalucía. La finca que la cantante heredó de Paquirri se encuentra en Medina Sidonia y el agua ha llegado hasta el interior.

Isabel Pantoja en pleno espectáculo. (Foto: Gtres)

«Esa famosa puerta que es donde dijo que no la grabásemos más. El documento gráfico es muy potente. Aunque está en un altillo, las personas que me han enviado estas imágenes me informan que el agua habría llegado hasta dentro del cortijo. Un cortijo que está destrozado», ha comentado Mónica Vergara en Fiesta, programa presentado por Emma García.

Hay que recordar que en otras ocasiones se ha hablado del mal estado de la finca. Según ha salido publicado, Isabel Pantoja únicamente usa una parte de la finca y la otra está muy deteriorada. La cantante se siente traicionada, así que cuenta con poca ayuda para mantener el orden su cortijo. No confía en los empleados que colaboraban con ella en el pasado, de ahí que ciertas zonas necesiten una mejoría.

Luis Rollán se solidariza

Luis Rollán con Isabel y Anabel Pantoja. (Foto: Gtres)

La situación de Isabel se complica por momentos. La periodista Alexia Rivas ha comentado en el espacio capitaneado por Emma García que la cantante ha dejado «cadáveres» en el camino, refiriéndose a los amigos a los que ha dejado de hablar. Luis Rollán se ha sentido aludido con estas palabras y para sorpresa de todos ha salido en defensa de la artista.

«Me considero amigo, aunque no tengo relación con ella. Ha estado durante años, en momentos buenos y malos», ha comentado Luis. Para terminar su argumento ha recalcado: «Yo no soy ningún cadáver porque estoy más vivo que nunca». No obstante, el colaborador lleva años sin tener contacto con Pantoja, sobre todo desde que decidió posicionarse al lado de Kiko Rivera.