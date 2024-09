Isabel Pantoja, 40 años siendo la viuda de España

La vida de Isabel Pantoja cambió para siempre el 26 de septiembre de 1984. Aquel día falleció Francisco Rivera Pérez, popularmente conocido como Paquirri. El emblemático maestro sufrió una cogida mortal en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba). A partir de entonces la trayectoria de la cantante se tiñó de negro, pero siempre ha logrado salir adelante. Ha tenido que enfrentarse a un larguísimo proceso judicial, ha estado en la cárcel, su familia está separada y su situación económica no es buena. Todo esto ha hecho que Isabel Pantoja se refugie en lo único que le hace sonreír: su querido público.

«Aquí sí hablo», dijo la tonadillera durante su último concierto, un espectáculo que tuvo lugar en Tenerife. Poco antes había tenido un encontronazo con una reportera. La llamó «imbécil» y no consintió que le hiciera más preguntas. Lo cierto es que su relación con la prensa siempre ha sido complicada. Pantoja ha estado envuelta en multitud de escándalos, aunque todavía parece que no ha aprendido a controlarse.

Isabel Pantoja durante su concierto en Tenerife. (Foto: Gtres)

Paquirri fue el torero más famoso de su generación y en la crónica social también tenía mucho peso gracias a su primer matrimonio con Carmen Ordóñez, una de las grandes damas de la alta sociedad. Todo esto situó a Isabel Pantoja en el centro de la noticia. La artista y el torero se casaron el 30 de abril del 1983. Estaban muy enamorados y un año más tarde dieron la bienvenida a su primer y único hijo en común: Francisco, más conocido como Kiko Rivera.

Un adiós muy complicado

Kiko Rivera tenía siete meses cuando perdió a su padre. La tonadillera tuvo que hacerse cargo de todo. El entierro de su marido había sido muy duro, así que estuvo un tiempo apartada. Intentó alejarse de los medios hasta que recuperó sus fuerzas y el 4 de diciembre de 1985, un año y dos meses después de la muerte de Paco, volvió a subirse a un escenario. Aquel día no cantó Isabel Pantoja, cantó la ‘Viuda de España’. Lo hizo de una forma muy especial: delante de la Reina Sofía y con un repertorio compuesto por José Luis Perales que la catapultó a lo más alto.

Isabel no ha olvidado a Paquirri a pesar de que ha tenido otras relaciones. Todos los años envía una corona al cementerio donde descansan sus restos mortales, pero desde 2020 este suceso despierta mucho interés. Ese año marcó un antes y un después en la vida de la artista, pues rompió su relación con Kiko Rivera. Hasta esa fecha eran inseparables, pero el DJ considera que su madre le ha engañado y ya no quiere saber nada de ella. Pantoja estuvo tan dolida que se negó a incluir a su primogénito en el ramo de flores de ese año, aunque esta decisión ha ido variando con el paso del tiempo.

La corona de flores que ha mandado Isabel Pantoja. (Foto: Gtres)

El marido de Irene Rosales no es el único que sostiene que Isabel se ha quedado con algo que no le pertenece. Francisco y Cayetano Rivera, los hijos que Paquirri tuvo con Carmen Ordóñez, mantienen el mismo discurso. Han pasado cuatro décadas y la cantante les sigue sin entregar parte de la herencia que les dejó el maestro. Lo más llamativo es que son objetos personales que únicamente tienen valor sentimental, por eso el comportamiento de Isabel resulta tan difícil de entender.

Cantora, la finca de la polémica

Isabel Pantoja con Paquirri. (Foto: Gtres)

Paquirri era dueño de Cantora, una finca situada en Cádiz. Dicha propiedad ha roto el vínculo que existía entre Isabel Pantoja y su hijo Kiko, aunque dentro de muy poco la cantante cerrará las puertas de este inmueble para empezar una nueva vida en Madrid. Lo hace por necesidad, no por gusto. Ha puesto su patrimonio en manos de un grupo inversor suyo objetivo es sanear sus cuentas bancarias. Decir adiós a su querido refugio le está resultando muy duro, pues es allí donde ha sanado sus heridas más profundas.

Desde que falleció su marido, la artista ha tenido que afrontar golpes realmente complicados. Ha perdido a su madre y a su hermano Bernardo, eso por no hablar de los amigos que ha dejado en el camino, como por ejemplo María del Monte. Ahora cuenta únicamente con el apoyo de un entorno muy reducido, pero no puede bajar la guardia. Le espera una etapa complicada que se ha enturbiado todavía más con la muerte de su ex novio, Julián Muñoz. El antiguo alcalde de Marbella, antes de morir, dio una entrevista y aseguró que se había gastado en la cantante 90 millones de pesetas. ¿Qué ha pasado con todo este dinero? Solo hay dos personas que conocen esta respuesta y una de ellas ya no puede pronunciarse.