El día que Paquirri e Isabel Pantoja compraron Cantora

Fue hace escasos seis días cuando la crónica social de nuestro país confirmó lo que tantas veces se había rumoreado en los últimos años: Isabel Pantoja ha decidido vender Cantora y abandonar la propiedad para mudarse definitivamente a Madrid. «Su situación es complicada y le está obligando a hacer cambios. Uno de esos cambios y aconsejada por el productor que ahora la lleva es que tiene que venirse a Madrid y para ello facilitar la venta de Cantora. Estarían dispuestos hasta a que se la quede Hacienda porque piden mucho por ella», contó el periodista Antonio Rossi, en exclusiva, en Vamos a ver, el programa a los mandos de Jaquín Prat y Adriana Dorronsoro, en Telecinco.

«Después de meditarlo, la decisión es que van a venirse. Agustín está encantado porque lleva tiempo queriendo venirse y ella se está dejando aconsejar. Han visto casas, pero todavía no tienen. Le han aconsejado que viva por la Castellana, pero me extraña. Le da igual si se la queda el banco o Hacienda, porque ella pide una barbaridad de dinero inasumible para cualquier comprador», añadió. Y es que según trascendió hace varios meses, el valor de salida de la compra de la finca estaría entorno a los 15 millones de euros. «Sus asesores le han dicho que es una auténtica locura. No es el precio ni el valor de esa finca».

La finca Cantora / Gtres

Con la venta de Cantona, que está situada en Cádiz, entre Medina Sidonia y Vejer, y tiene una extensión de 370 hectáreas y alberga una casa de 1.000 m2; sea como fuere, la cantante pretende saldar sus deudas con Hacienda, el mismo motivo por el que también vendió su ático de Fuengirola, de 200 m2, por 275.000 euros, a finales de diciembre. No obstante, a su vez, la artista se desará de una vivienda de gran valor sentimental para ella, pues Cantora, además de ser la finca que siempre ha sido su hogar, fue donde la intérprete de Marinero de luces dio rienda suelta a su amor por Francisco Rivera Pérez, más conocido como Paquirri.

Fue el diestro, de hecho, quien compró la vivienda durante la década de los noventa para, entre otras cosas, rubricar su éxito taurino. Paquirri compró quinientas hectáreas de campo y después, edificó el cortijo que se fue ampliando hasta su estado actual. Entonces, es digno de mención aquí, Isabel Pantoja no había aperecido en la vida de Paquirri. Y viceversa. Al contrario, sí lo había hecho su primera esposa, Carmen Ordoñez. Carmina y Francisco Rivera se casaron, cabe recordar, el 16 de febrero de 1973 en la Iglesia de San Francisco el Grande, en Madrid, ante más de 1.500 invitados, entre los que había figuras del toreo, ministros y miembros de la aristocracia y de la jet, entre ellos Carmen Martínez Bordiú y Alfonso de Borbón; y firmaron el divorcio en 1982. Fruto de su relación, nacieron Francisco Rivera y Cayetano Rivera, quienes acudían siempre que querían a Cantora antes de la llegada de la tonadillera al lugar.

Isabel Pantoja y Paquirri / Gtres

Tras la muerte de Paquirri en 1984, la herencia del torero fijaba que la propiedad de la finca se dividía en el 51% para Isabel Pantoja y el 49% pasó a su hijo Kiko Rivera. La propiedad de la casa se convirtió en un motivo de distanciamiento entre Isabel y Kiko Rivera a finales del 2020.