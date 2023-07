Hace 19 años que la crónica social se vistió de luto para despedir a uno de los rostros más importantes de todos los tiempos: la inolvidable Carmen Ordóñez. Su hijo Francisco, popularmente conocido como Fran Rivera, ha mandado un mensaje en sus redes sociales que demuestra qué relación mantenía con ella. Era una relación basada en el amor y en el respeto mutuo. El empresario no se siente cómodo hablando de su vida privada, pero ha hecho un alto en el camino para tener un bonito gesto con su madre.

La vida de Fran Rivera ha cambiado mucho desde que no está Carmen Ordóñez. Tiene bastantes diferencias con sus hermanos, sobre todo con Kiko Rivera. El DJ dio una entrevista en Viernes Deluxe y atacó a Carmen, asegurando que no era ejemplo de nada. El empresario se distanció mucho de él después de este atrevimiento y nada ha vuelto a ser igual. Con Julián Contreras tampoco tiene un contacto fluido. El escritor ha reconocido en varias ocasiones que no lograba llegar a un entendimiento con Francisco.

El mensaje de Fran Rivera

Fran Rivera ha dejado las polémicas a un lado par mandarle un bonito mensaje a su madre. «¿La hay más guapa?», les preguntaba a sus seguidores acompañando estas palabras de una bonita foto de Carmina. Lo cierto es que en su momento le apodaron «la reina de corazones», aunque también era conocida como «La Divina». Su presencia era habitual en los eventos más importantes de los 90 y su nombre era sinónimo de elegancia.

Todos los que tuvieron la suerte de trabajar o estar cerca de ella coinciden en lo mismo: su belleza quedaba atrás cuando te abría las puertas de su corazón. Kiko Matamoros, uno de sus grandes amigos, siempre ha dicho que era una mujer «tremendamente inteligente» y con un sentido del humor muy atractivo. Tanto es así que le gustaba poner apodos a todo el mundo y lo hacía de una forma muy ingeniosa. «A una le llamaba Lady Ginebra, pero no diré a quién», dijo en una ocasión Kiko Matamoros.

La bonita relación de Fran con su madre

El hijo de Carmen Ordóñez se retiró de las plazas de toros en 2017, a pesar de que en ocasiones ha regresado de forma puntual. Ahora está centrado en sus empresas y en un proyecto que le ha devuelto la ilusión: es cantante. Ha demostrado ser una estrella de la crónica social, talento que heredó de su madre. No ha vuelto a haber nadie como Carmina, todos os expertos en prensa del corazón aseguran lo mismo. Era una estrella y siempre estuvo muy bien relacionada.

La periodista Toñi Moreno le hizo una entrevista muy emotiva a Fran Rivera en Déjate Querer y el empresario reconoció que siempre mantuvo una relación muy bonita con su madre. «El favorito de mi madre soy yo. Está feo decirlo, pero es verdad».

La Divina, como se le conocía en su mejor época, ha marcado un antes y un después en la crónica social. Lolita Flores era una de sus grandes amigas y en su momento también lo fue de Isabel Pantoja. Después hubo muchos problemas entre ellas, problemas que siguen generando interés en la actualidad. Así era Carmina: inolvidable.