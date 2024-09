"Impresentable": Ana Rosa Quintana sentencia a Isabel Pantoja tras agredir a una reportera

Isabel Pantoja se encuentra atravesando por un momento de tensión emocional, y las últimas imágenes que ha protagonizado en el aeropuerto de Tenerife son una gran prueba de ello. En medio de los rumores que se están generando sobre su inminente mudanza a Madrid, la tonadillera ha estallado contra una reportera que le preguntaba por la operación de su hija y el supuesto temor a que Kiko Rivera destroce Cantora. Ante estas preguntas, ha perdido los nervios y ha terminado insultando a la periodista y propinando un manotazo al micrófono. «¡Ya! ¡Cállate ya, imbécil! ¡Ocúpate de España!», le gritaba.

Esta actitud, como no podía ser de otra manera, ha provocado todo tipo de reacciones, incluida la de Ana Rosa Quintana en directo. El programa TardeAR recibía enseguida la secuencia de lo ocurrido y la presentadora, sacando una lanza a favor de sus compañeros de profesión, se posicionaba en contra de la intérprete de Marinero de luces. «Voy a pedir un aplauso para esta reportera», comenzaba a decir.

Ana Rosa Quintana en el plató de ‘TardeAR’. (Foto: Medaiset)

«Es muy duro estar haciendo el trabajo en la calle y gracias a ellos tenemos muchas veces las noticias. Pero esta reportera le ha hablado con toda la educación y con todo el respeto. Mire usted, señora, un poquito de educación. ¡Un poquito de educación!», repetía la periodista, generando un sonoro aplauso en el plató. «Es que vamos a ver, esta reportera, esta compañera, no se lo merece. […] Y perdona, que lleva (Isabel) más guardaespaldas que Pedro Sánchez, y ya es decir», sentenciaba.

Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

Más tarde, en el debate social del espacio televisivo, los colaboradores volvían a ver las imágenes y Ana Rosa comentaba de nuevo su desagrado con la actitud de Isabel Pantoja: «Ha vuelto a mostrar su lado más desagradable con la prensa […] A mí me parece impresentable, porque me parece una falta de educación y de consideración. Parece mentira que una mujer que le ha costado tanto llegar y que viene desde abajo, no valore que haya gente haciendo su trabajo en la calle», sentenciaba.

El motivo del enfado de Isabel Pantoja

Leticia Requejo, tras ponerse en contacto con los reporteros que estuvieron presentes en el aeropuerto de Tenerife, contaba a la audiencia el motivo del enfado de la tonadillera: «Lo digo así porque es como me lo transmiten. Isabel tiene un cabreo monumental, literal, con sus hijos, tanto con Kiko como con Isa. No tanto con ellos, sino por las informaciones que se están dando. Isabel no va a permitir que se hable de ella como una mala madre», comenzaba a decir.

Leticia Requejo y Ana Rosa Quintana en ‘TardeAR’. (Foto: Mediaset)

«Está al tanto de la última reacción de Isa en Vamos a ver, donde dice que esperaba una visita de su madre en el hospital, y también de lo que se está hablando de que su hijo podía colarse en Cantora y destruirla. Isabel no puede más. No quiere que nadie le tache de mala madre. Y tampoco sus hijos. Y ella misma dice que si la tachan de mala madre, que le pregunten a Isa y a Kiko porque no quiere saber nada de ellos», desvelaba la colaboradora.