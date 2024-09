Isabel Pantoja teme que Kiko Rivera destroce Cantora cuando ella no esté

Isabel Pantoja está a punto de realizar uno de los cambios más inesperados de su vida. Después de varias décadas asentada y refugiada en Cantora, la tonadillera ha decidido mudarse a un chalet de Madrid junto a su hermano, Agustín. Una decisión que dará un giro de 180º a su rutina al abandonar el encierro al que ha estado sometida en los últimos años, alejada por completo del foco mediático. Aunque su mudanza a la capital ya es una realidad, lo cierto es que hay un motivo de peso que ha hecho que la cantante aún no se haya atrevido a abandonar Cantora. Y es que tiene miedo de que Kiko Rivera, el otro propietario, «entre y la destroce» en su ausencia.

Así lo ha anunciado Antonio Rossi desde el programa Vamos a ver. «Ha pedido seguridad privada pero teme que el otro propietario, al que le pertenece un 49%, acceda a la finca, rompiendo la puerta con la Guardia Civil […] Su hermano no está preocupado porque le da igual, pero ella ha expresado varias veces, con palabras que no voy a reproducir, que le da miedo que haga un destrozo o que pase cualquier cosa. Entonces le da miedo que entre con un amparo legal», proseguía explicando el periodista.

Antonio Rossi en el programa ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Alessandro Lequio respondía a su compañero señalando que Kiko Rivera podía entrar por la puerta pero no con la Guardia Civil, ya que aseguraba que las autoridades no le abrirían por el simple hecho de que se trata del domicilio de su madre. Rossi al escuchar al italiano reafirmaba su postura e insistía en que sí que podría darse ese escenario: «El tema es que si su hijo se presenta y el de seguridad que ha contratado su madre le dice que no puede entrar, Kiko, que es propietario de una casa vacía que es suya y que no es el domicilio de nadie porque su madre estará empadronada en Madrid, tiene amparo legal para poder entrar con la Guardia Civil. Lo que pasa que no tiene llaves y necesita que alguien le abra», explicaba.

Exterior de Cantora. (Foto: Gtres)

Tras escuchar la información de Antonio Rossi, el programa conectaba en directo con una reportera que se había trasladado hasta las inmediaciones de la finca, quien aportaba un dato clave que podría confirmar el miedo de la intérprete de Marinero de luces. «Sabemos que Isabel está dentro de la finca, pero ha pasado una cosa un poco rara. Aquí hay mucho turista que se para, pero ha entrado un coche, ha llegado hasta el portón y ha bajado. Cuando ha llegado aquí ha bajado la ventanilla y dos hombres nos han dicho que venían por Kiko. Nosotros les hemos dicho que ya no vivía aquí y nos han dicho que les ha mandado Kiko porque él va a venir en las próximas horas y quería saber si había prensa para venir cuando no haya nadie», contaba.

Reportera en directo en ‘Vamos a ver’. (Foto: Mediaset)

Cabe recordar que el equipo de reporteros del programa se encontraba en la puerta de Cantora porque sabían que Isabel saldría en las próximas horas hacia Madrid para coger un vuelo rumbo a Tenerife, la ciudad en la que realizará su próximo concierto. Es por ello por lo que, de ser cierto lo que los dos hombres le han comunicado a la reportera, el miedo de Isabel Pantoja estaría más que confirmado.