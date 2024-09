La vida de Isabel Pantoja va a dar un giro de 180 grados. La tonadillera deja atrás Cantora en uno de los momentos más convulsos de su vida personal. Si bien hace semanas salió a la luz que la intérprete de Marinero de luces se mudaría a Madrid, se puede confirmar que cada vez está más cerca de iniciar una rutina en la capital alejada de su zona de confort.

Una mudanza inminente

«Es absolutamente inminente. Ella tiene muchas ganas de venir y va a ser su centro de operaciones (hace referencia a Madrid). Ya está todo trasladado aquí», ha comenzado diciendo Antonio Rossi en Vamos a ver sobre este cambio de residencia de la cantante. Si todo va según lo previsto será este mismo fin de semana cuando la artista se instale en su nuevo hogar.

Isabel Pantoja, en Mérida. (Foto. Gtres)

El periodista ha indicado que la nueva propiedad está amueblada y que Isabel trasladará las cenizas de su madre, fallecida en septiembre de 2021. «Las tenía en su habitación», ha comentado Rossi. También hará lo mismo con las de su hermano Bernardo Pantoja, que murió en noviembre de 2022.

Isabel Pantoja, en un concierto en Zaragoza. (Foto: Gtres)

Por otro lado, el colaborador también ha comentado que Isabel Pantoja también colocará su colchón de dos por dos en la nueva casa. «Está hecho a medida, serigrafiado con su nombre por todas las esquinas. Se lo regalaron el año pasado. Ella hizo su firma para que se la pusieran bordada. Tiene mucho cariño a ese colchón», ha indicado. «Se trae fotografías, cuadros de Paquirri y cosas de esas», ha añadido. «Tiene que vaciarla porque cuando vuelva a la finca de Cantora no sabe en qué situación va a volver. Es decir, no sabe si regresará siendo ya la finca de su propiedad…», ha continuado explicando.

Isabel Pantoja, actuando en Mérida. (Foto: Gtres)

Al margen de esta situación, Isabel Pantoja continúa con sus compromisos profesionales en el marco de la gira por los 50 años en la industria de la música. Será el próximo 21 de septiembre cuando se vuelva a subir a un escenario y lo hará en el Recinto Ferial de Tenerife. Además, el espectáculo musical contará con una invitada de excepción: Ana Guerra.

Ana Guerra en un storie. (Foto: Instagram)

«Vengo a contaros un notición. Yo cuando me lo dijeron dije: ‘¿Es una broma?’ Pues no, es verdad. Voy a cantar con una grande. Con Isabel Pantoja. El 21 de septiembre, en mi tierra, en Tenerife», anunciaba la que fuera concursante de Operación Triunfo en su cuenta oficial de Instagram. «No me puede hacer más ilusión vivir un momento así en mi carrera. Os espero y os quiero mucho», añadía.

Delicada situación familiar

La hija de la artista ha tenido que ser intervenida de urgencia en el hospital de El Puerto de Santa María, en Cádiz, a consecuencia de un cuadro de apendicitis. Pero ¿cómo se ha enterado Isabel Pantoja? Antonio Rossi ha explicado que fue Agustín Pantoja el primero de su entorno en enterarse de lo sucedido y quien le dio la noticia. «Agustín lo supo durante el día y estuvo todo el día intentando saber cómo había ido la operación y luego se lo dijo a su hermana, que estaba todo bien y que no había problema», ha contado el tertuliano.