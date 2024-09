El gesto de Francisco Rivera tras descubrir que Isabel Pantoja va a dejar Cantora

Isabel Pantoja va a dejar Cantora para empezar una nueva vida en Madrid. Después de mucho tiempo usando la finca como refugio, ha pensado que le vendrá bien un cambio de aires. El problema es que todavía tiene cuentas pendientes con Francisco Rivera, hijo de su difunto marido. Paquirri dejó una herencia que marcó un antes y un después en la crónica social. Tanto es así que, cuatro décadas después, hay conflictos que todavía no han desaparecido.

Joaquín Moeckel, abogado de Francisco Rivera, ha intervenido en un famoso programa de televisión. Tal y como ha recordado, el torero todavía no ha recibido unos enseres que pertenecían a su padre. Isabel Pantoja aseguró en su momento que no se los podía dar porque se los habían robado, pero Kiko Rivera le llevó la contraria. El DJ reconoció que su madre guardaba en Cantora unos objetos que realmente eran de Francisco y de Cayetano Rivera.

El marido de Lourdes Montes siempre ha sido discreto con este tema. No obstante, quiere que se haga justicia y ahora que Isabel Pantoja deja Cantora ha llegado su momento. «Cuando se hizo el testamento de Francisco Rivera (Paquirri) se acordaron una serie de enseres de menor entidad que se tenían que repartir», expone Joaquín Moeckel.

El abogado de Francisco Rivera en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecinco)

Siguiendo la versión del torero, Isabel Pantoja se habría quedado con estas pertenencias. Ahora que va a mudarse a Madrid sería un buen momento para devolverlas, sobre todo porque «no tienen ningún valor económico». El letrado citado anteriormente ha participado en Vamos a Ver y ha declarado para matizar que «desde el punto de vista sentimental tiene mucho valor para sus dos hijos, Francisco y Cayetano».

¿Declarará Kiko Rivera a favor de su hermano?

Francisco ha intentado resolver sus diferencias con Isabel Pantoja de muchas maneras, aunque la cantante se niega en rotundo. «Se inició un acercamiento a esta señora, primero de forma natural y después de forma más oficial», explica el abogado del torero. Según cuenta, la artista nunca ha querido colaborar y en su momento «alegó una serie de cosas totalmente infantiles».

Isabel se ha quedado sin escapatoria. Hace unos años contaba con la complicidad de Kiko Rivera, pero el sevillano ya no quiere estar en silencio. En noviembre de 2020 Telecinco emitió un programa especial para analizar este conflicto llamado Cantora, la herencia envenenada. El hijo menor de Paquirri se sentó en el plató y reconoció: «Yo vi en ese cuarto esa serie de enseres».

Kiko Rivera, en ‘Cantora, la herencia envenenada’. (Foto: Telecinco)

Estas declaraciones se han convertido en la última esperanza para Francisco Rivera. El abogado del torero no descarta ponerse en contacto con Kiko para pedirle que participe en el juicio contra Isabel Pantoja. «Lo único que me quedaría sería un pleito, pero me hace falta llevar a su hermano como testigo», ha comentado en el espacio presentado por Joaquín Prat y Patricia Pardo.

Hay que recordar que la relación entre Kiko y Francisco Rivera no es buena. El diestro le tendió la mano en su momento, pero el DJ habló mal de él durante una de sus entrevistas. Esta traición hizo que el marido de Lourdes Montes tomase distancia y hasta ahora no ha habido ningún acercamiento.

La nueva vida de Isabel Pantoja

Isabel Pantoja en un concierto en San Pedro del Pinatar. (Foto: Gtres)

Isabel Pantoja lleva 50 años cantando. Puede presumir de ser una de las cantantes de copla más importantes de nuestro país, pero este éxito no se refleja en sus cuentas bancarias. La periodista Paloma García-Pelayo desveló en el programa Y ahora Sonsoles que la cantante se había puesto en manos de un grupo inversor para sanear su economía.

La solución que ha encontrado Isabel es simple: vender sus propiedades y empezar de cero. Esa es la razón por la que se muda a Madrid de alquiler, aunque de momento los problemas viajarán con ella.