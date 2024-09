Isabel Pantoja abandona Cantora para siempre: la cantante ya tiene casa en Madrid

Isabel Pantoja ya tiene casa en Madrid. Se desconoce si la artista se mudará esta misma semana, pero sí hay constancia de que su intención es hacerlo lo antes posible. El programa ‘Vamos a ver’ ha confirmado que la cantante ya cuenta con las llaves del que puede ser su nuevo hogar. Ha sido Antonio Rossi quien, en una conexión en directo desde Colombia, donde está de luna de miel, ha dado la esperada noticia. Según el periodista la artista está dispuesta a cerrar Cantora para siempre, y en sus planes está una mudanza inmediata a pesar de que la famosa finca andaluza aún no está vendida.

La firma de la casa, comprada en propiedad por la artista pero elegida a gusto suyo y de su inseparable hermano Agustín, ha tenido lugar este mismo fin de semana tras muchos meses de búsqueda. Tal y como ha asegurado el periodista, esta etapa que comienza está organizada por el empresario junto al que Pantoja está girando por España. Un promotor dispuesto a relanzar la imagen de la madre de Kiko Rivera e Isa Pi, que tiene previstos incluso los médicos a los que Pantoja debe acudir próximamente.

Sea cuando sea, el día que Isabel Pantoja deje Cantora será el final de una etapa de lo más convulsa para la cantante, que lleva años prácticamente encerrada en la finca y limitando sus salidas a citas médicas o actuaciones. La casa, histórico refugio de la cantante, se ha convertido en el escenario de un aislamiento voluntario por parte de Pantoja, alejada de sus dos hijos, de todos sus nietos y huérfana de madre desde hace casi tres años. Esta noticia podría suponer una inminente mudanza de la cantante a la capital, donde ya se instaló en 1990 y en donde vivió durante gran parte de la infancia de su hija Isa, que cursó parte de su etapa escolar en Madrid.

Isabel Pantoja en pleno concierto. (Foto: Gtres)

Fue el pasado mes de enero cuando este espacio de televisión hizo públicas las intenciones de Pantoja de regresar a la ciudad que fue su hogar. Siempre hermética y discreta en sus movimientos, la búsqueda estaba siendo llevada a cabo por su inseparable hermano Agustín, y no eran pocos los requisitos que la casa debía cumplir para ser la elegida. Un gran jardín, piscina y amplitud en las estancias eran solo parte de las condiciones que Isabel esperaba de una casa para dejar Pantoja. Este mismo verano se hizo público que la que fuera mujer de Paquirri había tratado de volver a comprar el chalet de la Moraleja que se construyó a su gusto y posteriormente vendió, pero la residencia no está en venta, por lo que su deseo de regresar a las cuatro paredes que tantos secretos guardaron no podía hacerse realidad.