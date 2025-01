La emotiva carta de Merchi, madre de Anabel Pantoja, tras el alta de su nieta

Merchi, madre de Anabel Pantoja, ha querido publicar una carta a través de su cuenta de Instagram, donde reúne más de cincuenta mil seguidores. Se trata de un escrito que ha compartido horas después de conocerse que su nieta, la pequeña Alma, ha sido dada de alta tras pasar más de dos semanas en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria.

El mensaje de Merchi

«Hoy con algo más de fuerzas y ya en casita, desde aquí quiero agradecer todos esos mensajes que me habéis enviado», ha comenzado diciendo en un storie. «Los he leído todos porque han sido muchas horas de hospital y nos daban tantos ánimos para seguir adelante en esta maldita batalla…», ha añadido.

«Millones de gracias por vuestras plegarias y toda la ayuda que me ofrecíais. No tengo palabras. Seguir rezando por mi Alma. La abuela, Merchi», ha finalizado. Cabe destacar que la madre de la influencer ha estado a su lado en todo momento, arropándola en medio de esta delicada situación que ha atravesado.

El alta de Alma

A última hora de la jornada de este pasado 27 de enero, Anabel Pantoja revelaba a través de un post que su hija había recibido el alta hospitalaria. «No es la mejor foto, pero sí lo que visualicé estos 18 días en mi cabeza para sostenerme cada día. Acabamos de llegar a casa con nuestra pequeña, sólo queríamos, de verdad de corazón, agradecer todo lo que hemos sentido de vuestra parte hacia ella», indicaba en un primer momento.

«Vuestros rezos, preocupación y cariño… Ella lo sabrá cuando sea mayor. Ha sido impresionante todo lo que hemos vivido con 50 días», añadía. Además, la sobrina de Isabel Pantoja hacía una reflexión. «La vida te golpea con algo tan duro que tristemente te das cuenta de las tonterías por las que perdemos el tiempo, cuando lo único que importa es tener salud. Si me permitís un consejo, vivir, disfrutar de los vuestros, daros abrazos, besos y deciros te quiero», finalizaba. Además, añadía una imagen junto a Alma, que cumplió dos meses el pasado 23 de enero, y su pareja y padre de la bebé, David Rodríguez.

Primeras palabras de David Rodríguez

Tras el esperado comunicado de Anabel anunciando el alta de Alma, David Rodríguez se pronunciaba sobre cómo han vivido estos días. «Llevábamos muchos días sin ver el sol», comenzaba a decir. Con una gran sonrisa, aseguraba que «la niña estaba perfecta». «Estamos encantados», continuaba.

«Desde aquí agradecemos la paciencia que habéis tenido, el trato… Si bien habéis condicionado un poquito que no podamos salir a tomar el aire… Pero bueno, igualmente os agradecemos el haber estado ahí. Han sido días duros, pero que ya no me acuerdo», finalizaba en una intervención en Espejo Público.