Isa Pantoja, sobre la situación que atraviesa Anabel Pantoja: "Han sido unos días muy duros"

Después de unos días apartada de la televisión y centrada en el problema que atraviesa Anabel Pantoja, Isa Pantoja ha reaparecido en Vamos a Ver y ha dado nuevas explicaciones sobre la situación. Joaquín Prat, presentador del espacio, le ha dejado claro que no tenía que hablar de nada, pero ella ha querido dar un paso adelante para agradecer el trato que está recibiendo su familia.

«Bueno, sí que es verdad que… me vienen muchas emociones. Han sido unos días muy duros y luego también, quizá yo estaba sensible, soy madre, voy a volver a ser mamá y quiero decir que en estos momentos una tiene que estar donde tiene que estar. Creo que todos hemos hecho lo que debemos hacer, que es apoyar a Anabel. En mi caso como prima, pero también porque sé lo que significa la palabra madre», ha empezado diciendo.

Isa Pantoja en ‘Vamos a Ver’. (Foto: Telecinco)

Los Pantoja han protagonizado polémicas muy sonadas dentro de la crónica social, pero Chabelita ha dejado claro que ahora lo único que importa es la estabilidad de su prima Anabel. Después de tantas trifulcas, comprende que el reencuentro del mediático clan genere interés, aunque se ha limitado a decir que las diferencias han quedado en un segundo plano durante este incidente.

«Yo entiendo que a nivel mediático es importante saber si nos vimos, pero lo importante es el bebé. Sobre todo gracias por el respeto porque por pudor no me habéis preguntado. Me habéis mandado animo y fuerza y gracias por entender esa parte porque he sentido mucho cariño», comenta al respecto.

Última hora sobre Anabel Pantoja

La hija de Anabel Pantoja se encuentra en la Unidad de Medicina Intensiva (UMI) del Hospital Universitario Materno Infantil de Gran Canaria. Joaquín Prat, presentador de Vamos a Ver, ha estallado contra todos aquellos que han cruzado los límites a la hora de abordar el tema.

Anabel Pantoja en el aeropuerto. (Foto: Gtres)

Antes de charlar con Isa Pantoja ha declarado: «Hay comportamientos de algunos que se pasan la ética profesional y personal por el mismísimo Arco del Triunfo. Ellos mismos se retratan. No es nuestro caso».

Más adelante ha dado paso a su colaborador Antonio Rossi, quien se caracteriza por manejar buena información sobre los Pantoja. El periodista ha trasmitido una buena noticia. Según sus datos, la situación es estable: «Evolución favorable y más tranquilidad porque no hay retrocesos y sí pasos adelante, pequeños, pero significativos».

Isabel Pantoja está en Canarias

Isabel Pantoja en Canarias. (Foto: Gtres).

Isa Pantoja regresó a Cádiz, ciudad donde ha fijado su residencia habitual, después de visitar y arropar a Anabel Pantoja en canarias, pero Isabel sigue allí. Tal y como han retratado las cámaras de la agencia Gtres, la tonadillera está con su hermano Agustín, quienes se están muy pendientes de todo lo que hay alrededor de la influencer sevillana.

«A la última que hemos visto es a Isabel Pantoja. Agustín fue a aparcar el coche y minutos después entró él en el hospital. Ambos contestaron a la prensa con gestos y estuvieron dentro alrededor de dos horas», ha informado un reportera de Vamos a Ver. La tonadillera está siendo muy discreta, pero no ha podido evitar que los reporteros captasen su llegada al hospital. No ha hablado, pero ha levantado el pulgar. Isa no ha comentado nada sobre este detalle, se ha limitado a decir que su único objetivo es estar cerca de Anabel Pantoja.