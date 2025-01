Se cumple una semana desde que Alma, la hija de Anabel Pantoja y David Rodríguez, ingresó en la Unidad de Medicina Intensiva del Hospital Materno de Gran Canaria con pronóstico reservado. Motivo por el cual, tanto familiares como amigos se desplazaron hasta la isla para poder estar al lado de la pareja en estos complicados momentos por los que están pasando.

Isabel Pantoja visita a Anabel

Fue el pasado 11 de enero cuando Isabel Pantoja llegó a Canarias con el fin de estar al lado de su sobrina, y es que mantienen desde siempre una excelente relación y están de lo más unidas. Sin embargo, la intérprete de Marinero de luces había optado por relegar su presencia a un segundo plano, evitando así ser el foco de atención en una situación tan delicada. Conforme va pasando el tiempo se van conociendo más detalles sobre cómo el entorno de Anabel está llevando lo ocurrido. De hecho, ha trascendido la condición que ha puesto la tonadillera para visitar a Anabel en el hospital.

Ha sido Kiko Matamoros el que ha desvelado en la tarde del 16 de enero en Ni que fuéramos shhh que Isabel no quería cruzarse con sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, quienes también viajaron hasta el citado lugar para arropar a su prima. «Voy a dar una información que no es del todo agradable sobre cosas que han pasado en el hospital. Ayer celebramos que no habían hecho ningún cuadrante para ver a que hora va uno como hicieron con el parto de Alejandra Rubio», ha comenzado diciendo. «Lo del cuadrante no ha pasado», ha intervenido Belén Esteban, también presente en el plató.

«Ha pasado algo parecido», ha puntualizado Matamoros. Según ha relatado el colaborador, Isabel no llegó a cruzarse. «Isabel Pantoja hace saber a todos el día que están Isa Pi y Kiko que ella no se presenta allí hasta que no se vayan sus hijos», ha desvelado. «Yo eso no lo sé», ha contestado Belén, también muy unida a Anabel Pantoja.

De esta manera, se confirma que la guerra familiar continúa. Por un lado, Kiko Rivera e Isabel Pantoja siguen distanciados desde hace ya varios años. Aunque ha habido intentos de reconciliación, nunca ha llegado a producirse. De hecho, en julio de 2023, todo apuntaba a que cuando el cantante fue ingresado para ser operado del corazón, madre e hijo sellarían la paz, pero no ocurrió. Asimismo, el DJ tampoco mantiene relación con su hermana. Y, del mismo modo, la colaboradora de televisión no tiene contacto con su madre. Sea como fuere, el conflicto familiar que tantas horas acapara en las tertulias de la crónica social de nuestro país continúa activo.